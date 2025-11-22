ETV Bharat / state

पति की हत्या के लिए प्रेमी ने उकसाया, प्रेमिका ने दी जान, वीडियो वायरल

अमरोहाः जिले में एक महिला के जान देने का मामला सामने आया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि महिला के प्रेमी ने उसके पति को मारने की साजिश रची थी. पति को मारने की जिम्मेदारी अपनी प्रेमिका को दी थी. इस बीच अचानक महिला ने फैसला बदल दिया. उसने पति की जगह अपनी जान दे दी. पुलिस ने इस मामले में महिला के पति की तहरीर पर आरोपी प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. महिला का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. आरोपी फरार है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

घरवाले को मार दो मैं शादी कर लूंगा: जानकारी के मुताबिक सैंदनगली थाना क्षेत्र के एक गांव में यह मामला सामने आया है. यहां रहने वाली एक 25 वर्षीय शादीशुदा महिला का प्रेम प्रसंग उमेश से चल रहा था. महिला पति से छुपकर अपने प्रेमी से मिलती थी. दोनों के बीच अफेयर काफी दिनों से था. इस बीच महिला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. इस वीडियो में महिला अंतिम सांसें लेती नजर आ रही है. उस वीडियो में महिला कह रही है कि आरोपी उमेश ने कहा था कि घरवाले को मार दो इसके बाद वह शादी कर लेगा. पति की जान लेने के बजाय वह खुद ही अपनी जान दे रही है. यह वीडियो सामने आने के बाद पता चला कि थोड़ी ही देर बाद महिला की भी मौत हो गई.







पति ने दर्ज कराई रिपोर्ट: महिला के पति ने इस मामले में आरोपी प्रेमी उमेश के खिलाफ हसनपुर थाने में तहरीर दी है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. आरोप है कि प्रेमी कई दिनों से महिला को ब्लैकमेल कर रहा था. इसके साथ ही वह उस पर दबाव बना रहा था और धमकी भी दे रहा था. महिला के पति ने इसके अलावा अन्य कई गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.





पुलिस ने दी यह जानकारी: इस पूरे मामले में हसनपुर सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि सैंदनगली थाना क्षेत्र के गांव हुसैनपुर में एक विवाहिता ने जहर खाकर जान दे दी है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और विवाहिता के पति की तहरीर पर आरोपी उमेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.









