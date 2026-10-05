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अमरोहा में भीषण सड़क हादसा; सीमेंट लदे ट्रैक्टर-ट्रॉली से भिड़ी टूरिस्ट बस, 2 यात्रियों की मौत

अमरोहा में भीषण सड़क हादसा ( Photo Credit : ETV Bharat )

अमरोहा : गजरौला थाना क्षेत्र में दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग-9 पर सोमवार सुबह भीषण सड़क हादसे में दो बस यात्रियों की मौत हो गई. दुर्घटना में 12 यात्री घायल बताए जा रहे हैं. हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस टीम ने आसपास के लोगों की मदद से घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. जहां कुछ घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है.