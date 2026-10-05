अमरोहा में भीषण सड़क हादसा; सीमेंट लदे ट्रैक्टर-ट्रॉली से भिड़ी टूरिस्ट बस, 2 यात्रियों की मौत
दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग-9 पर सोमवार सुबह मोहंदाबाद फ्लाईओवर के पास हुई दुर्घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 10:55 AM IST
अमरोहा : गजरौला थाना क्षेत्र में दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग-9 पर सोमवार सुबह भीषण सड़क हादसे में दो बस यात्रियों की मौत हो गई. दुर्घटना में 12 यात्री घायल बताए जा रहे हैं. हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस टीम ने आसपास के लोगों की मदद से घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. जहां कुछ घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है.
बताया जा रहा कि यात्रियों से भरी टूरिस्ट बस मोहंदाबाद फ्लाईओवर के पास आगे चल रहे सीमेंट से लदे ट्रैक्टर-ट्रॉली से भिड़ गई थी. हादसे के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली में लदी सीमेंट की बोरियां सड़क पर बिखर गईं. इसके चलते हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा. वहीं यात्रियों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी.
लोगों ने बस यात्रियों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया और आननफानन घायलों को बाहर निकाला. इसी बीच पहुंची पुलिस टीम ने घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. जहां दो लोगों को मृत घोषित कर दिया गया.
गजरौला थाना प्रभारी निरीक्षक पंकज तोमर ने बताया कि टूरिस्ट बस कुल्लू-मनाली से नेपाल जा रही थी. बस में बड़ी संख्या में यात्री सवार थे. हादसे में बस में सवार दो लोगों की मौत हुई है, जबकि कुछ यात्री घायल हुए हैं. घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मृतकों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.
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