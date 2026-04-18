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अमरोहा में हाईटेंशन लाइन का कहर: 12 बीघा गेहूं की फसल और ट्रैक्टर जलकर राख, किसान का बेटा झुलसा

इस हादसे में किसान राजपाल सिंह की 12 बीघा कटी हुई गेहूं की फसल जलकर पूरी तरह राख हो गई. आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरे खेत में धुएं का गुबार छा गया.

अमरोहा: उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के हसनपुर तहसील क्षेत्र में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है. गांव इकौंदा में शनिवार को खेत के ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन का तार अचानक टूटकर गिर गया.

हादसे में झुलसा किसान का बेटा: आग की लपटों को बुझाने के प्रयास में राजपाल का पुत्र जितेंद्र अपना ट्रैक्टर लेकर जुताई करने पहुंचा था ताकि आग को फैलने से रोका जा सके. हालांकि, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और ट्रैक्टर को भी अपनी चपेट में ले लिया. इस प्रयास में जितेंद्र गंभीर रूप से झुलस गया और उसका ट्रैक्टर जलकर पूरी तरह नष्ट हो गया. घायल युवक को आनन-फानन में इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

11 हजार वोल्ट की लाइन गिरने से तबाही: घटना के बाद ग्रामीणों में प्रशासन और फायर ब्रिगेड के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला. ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के काफी देर बाद तक फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची, जिससे नुकसान काफी बढ़ गया. साथ ही किसानों ने आरोप लगाया कि हाईटेंशन लाइन पर सुरक्षा जाल (गार्डिंग) नहीं होने के कारण तार सीधे फसल पर गिरा. बिजली विभाग की इस अनदेखी ने एक गरीब किसान परिवार को गहरे आर्थिक संकट में डाल दिया है.

अधिकारी ने मुआवजे का आश्वासन दिया: हादसे की जानकारी मिलने के बाद बिजली विभाग के जेई नवीन कुमार मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने मामले की जांच करने के साथ ही पीड़ित किसान को सरकारी नियमानुसार मुआवजे का आश्वासन दिया है. फिलहाल पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें तत्काल आर्थिक मदद प्रदान की जाए.



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