अमरोहा पुलिस का एक्शन, भाकियू अंबेडकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत 6 पर गुंडा एक्ट के तहत FIR दर्ज
क्षेत्राधिकार पंकज कुमार त्यागी ने बताया, भाकियू बीआर अंबेडकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित 6 आरोपियों पर गुंडा एक्ट के कार्रवाई की गई है
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 6:17 PM IST
अमरोहा: उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में पुलिस ने अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए अपराधियों के विरुद्ध एक बड़ी दंडात्मक कार्रवाई की है. क्षेत्राधिकार पंकज कुमार त्यागी ने बताया एसपी अमित कुमार आनंद के निर्देशानुसार, जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से निरंतर कठोर अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) बीआर अंबेडकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कुल 6 शातिर आरोपियों पर गुंडा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है.
हसनपुर पुलिस ने खंगाली अपराधियों की कुंडली: अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश कुमार भदोरिया के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत थाना हसनपुर पुलिस ने क्षेत्र के चिन्हित असामाजिक तत्वों की सूची तैयार की. पुलिस जांच में यह तथ्य सामने आया कि ये सभी अभियुक्त लगातार विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त थे और स्थानीय स्तर पर भय का माहौल पैदा कर रहे थे. क्षेत्र में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस ने इन पर 3/4 गुंडा एक्ट की प्रभावी और वैधानिक कार्रवाई की है. जिन प्रमुख लोगों पर यह शिकंजा कसा गया है, उनमें हसनपुर के मोहल्ला होलीवाला निवासी और भाकियू अंबेडकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय भाटी का नाम भी शामिल है.
आरोपियों पर दर्ज हुआ गुंडा एक्ट का मुकदमा: दिग्विजय भाटी के अलावा, पुलिस ने मोहल्ला कोट खेवान निवासी अनीता, सुशीला और जोगेंद्र के विरुद्ध भी कड़ा रुख अपनाते हुए मुकदमा दर्ज किया है. इसके अतिरिक्त, सैदनगली थाना क्षेत्र के ग्राम तरारा निवासी अंकित और शब्दलपुर शर्की निवासी आकाश के विरुद्ध भी गुंडा एक्ट की प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई गई है. क्षेत्राधिकारी पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि पुलिस प्रशासन किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा.
भाकियू अध्यक्ष ने कार्रवाई को बताया बदले की भावना: दूसरी ओर, भारतीय किसान यूनियन बीआर अंबेडकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह भाटी ने फोन पर इस कार्रवाई को लेकर कहा कि वे लंबे समय से किसानों की ज्वलंत समस्याओं को प्रमुखता से उठाते आ रहे हैं, जिसके कारण प्रशासन ने द्वेषपूर्ण भावना से उन पर ये मुकदमे लादे हैं. भाटी का कहना है कि वे भविष्य में भी किसानों के हक की लड़ाई जारी रखेंगे, चाहे प्रशासन उन पर कितनी भी कड़ी कार्रवाई क्यों न कर ले. फिलहाल, अमरोहा पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए अपने अभियान को और तेज कर दिया है जिससे जिले में सुरक्षा का वातावरण और बेहतर हो सके.
यह भी पढ़ें- जेवर एयरपोर्ट: आगरा से मथुरा तक अब सफर आसान, यूपी को कई फायदे