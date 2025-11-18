ETV Bharat / state

'मेरी इज्जत का क्या होगा', दूल्हे का रास्ता रोक बोली गर्लफ्रेंड, बारात में जमकर हंगामा

अमरोहा के एक गांव का मामला, पुलिस दूल्हे को थाने ले आई.

amroha girlfriend high voltage drama boyfriend wedding procession
अमरोहा में बॉयफ्रेंड की बारात में गर्लफ्रेंड का हाईवोल्टेज एक्शन. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 18, 2025 at 11:31 AM IST

अमरोहा: जिले के थाना सैंदनगली क्षेत्र के गांव में एक शादी में एक युवती ने जमकर हंगामा किया. उसने खुद को दूल्हे की गर्लफ्रेंड बताया. साथ ही दुल्हन के सामने दूल्हे का कच्चा-चिट्ठा खोलने लगी. हंगामा काफी बढ़ा तो पुलिस बुला ली गई. पुलिस दूल्हे को थाने ले आई. यहां दूल्हे से पूछताछ की गई.

मेरी इज्जत का क्या होगा: थाना सैद नगली क्षेत्र के एक गांव में उस वक्त हंगामा मच गया जब अचानक एक प्रेमिका प्रेमी का बारात में पहुंच गई. दूल्हे का रास्ता रोककर उसने दूल्हे से पूछा 'मेरी इज्जत का क्या होगा'. यहीं नहीं प्रेमिका ने इस दौरान जमकर हंगामा किया. जानकारी के मुताबिक दूल्हे के निकाह की रस्म निभाने से पहले यह हंगामा हुआ. यही नहीं प्रेमिका ने रोते हुए कहा कि तूने मुझसे वादे किए थे आज मुझे छोड़कर किसी और से निकाह कैसे कर लेगा. यह सुनते ही बाराती सकपका गए.

बारातियों ने समझाने की कोशिश की: जब प्रेमिका काफी हंगामा करने लगी तो बाराती और जनाती पक्ष उसे समझाने में जुट गए. युवती नहीं मानी और उसने पुलिस बुला ली. मौके पर पहुंची पुलिस दूल्हे को लेकर थाने आ गई. यहां थाने में पुलिस ने दूल्हे से पूछताछ की. अभी पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है.

पुलिस क्या बोली: सैंदनगली थाना प्रभारी निरीक्षक विकास सारस्वत ने कहा कि एक शादी में प्रेमिका ने दूल्हे को लेकर जमकर हंगामा किया. उसका मकसद शादी को रोकान था. दूल्हे को थाने लाया गया. उससे पूछताछ की जा रही है. युवती के आरोपों की जांच की जा रही है. आगे की कार्यवाही गाजियाबाद पुलिस करेगी.

