'मेरी इज्जत का क्या होगा', दूल्हे का रास्ता रोक बोली गर्लफ्रेंड, बारात में जमकर हंगामा

अमरोहा: जिले के थाना सैंदनगली क्षेत्र के गांव में एक शादी में एक युवती ने जमकर हंगामा किया. उसने खुद को दूल्हे की गर्लफ्रेंड बताया. साथ ही दुल्हन के सामने दूल्हे का कच्चा-चिट्ठा खोलने लगी. हंगामा काफी बढ़ा तो पुलिस बुला ली गई. पुलिस दूल्हे को थाने ले आई. यहां दूल्हे से पूछताछ की गई.

मेरी इज्जत का क्या होगा: थाना सैद नगली क्षेत्र के एक गांव में उस वक्त हंगामा मच गया जब अचानक एक प्रेमिका प्रेमी का बारात में पहुंच गई. दूल्हे का रास्ता रोककर उसने दूल्हे से पूछा 'मेरी इज्जत का क्या होगा'. यहीं नहीं प्रेमिका ने इस दौरान जमकर हंगामा किया. जानकारी के मुताबिक दूल्हे के निकाह की रस्म निभाने से पहले यह हंगामा हुआ. यही नहीं प्रेमिका ने रोते हुए कहा कि तूने मुझसे वादे किए थे आज मुझे छोड़कर किसी और से निकाह कैसे कर लेगा. यह सुनते ही बाराती सकपका गए.

बारातियों ने समझाने की कोशिश की: जब प्रेमिका काफी हंगामा करने लगी तो बाराती और जनाती पक्ष उसे समझाने में जुट गए. युवती नहीं मानी और उसने पुलिस बुला ली. मौके पर पहुंची पुलिस दूल्हे को लेकर थाने आ गई. यहां थाने में पुलिस ने दूल्हे से पूछताछ की. अभी पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है.