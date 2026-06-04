ETV Bharat / state

अमरोहा को मिली नई प्रभारी मंत्री; गुलाब देवी को सौंपी गई जिले की जिम्मेदारी

नई जिम्मेदारी मिलने के बाद गुलाब देवी जल्द ही अमरोहा का दौरा कर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर सकती हैं.

गुलाब देवी को सौंपी गई जिले की जिम्मेदारी.
गुलाब देवी को सौंपी गई जिले की जिम्मेदारी. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 9:17 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरोहा: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मंत्रियों के प्रभार वाले जनपदों की नई सूची जारी किए जाने के बाद अमरोहा जिले को नई प्रभारी मंत्री मिल गई हैं. मंत्री गुलाब देवी को अमरोहा जनपद का प्रभारी मंत्री नियुक्त किया गया है. इससे पहले अमरोहा जिले के प्रभारी मंत्री केपी मलिक थे.

सोमवार को नई सूची जारी होने के बाद जिले में प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर चर्चाएं तेज हो गईं. प्रभारी मंत्री के रूप में गुलाब देवी अब जनपद में होने वाली विकास योजनाओं, सरकारी कार्यक्रमों और विभागीय समीक्षा बैठकों की निगरानी करेंगी. साथ ही वह सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा भी करेंगी.

गुलाब देवी वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री के पद पर कार्यरत हैं. उन्हें अमरोहा जिले का प्रभार मिलने से शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल तथा अन्य विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. वहीं, अब तक प्रभारी मंत्री रहे केपी मलिक के कार्यकाल में भी जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा और शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया गया था.

नई जिम्मेदारी मिलने के बाद गुलाब देवी जल्द ही अमरोहा का दौरा कर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर सकती हैं. सरकार की ओर से जारी नई सूची के अनुसार प्रदेश के विभिन्न जनपदों के प्रभारी मंत्रियों में बदलाव किया गया है, जिसके तहत अमरोहा जिले की जिम्मेदारी गुलाब देवी को सौंपी गई है. जिले के जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस नियुक्ति का स्वागत किया है.

यह भी पढ़ें: ज्ञानवापी बवाल मामले में 21 साल बाद फैसला; कोर्ट ने सभी 14 आरोपियों को किया दोष मुक्त

TAGGED:

AMROHA PRABHARI MANTRI NEWS
AMROHA GETS NEW MINISTER GULAB DEVI
MINISTER GULAB DEVI AMROHA PRABHARI
अमरोहा को मिली नई प्रभारी मंत्री
AMROHA LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.