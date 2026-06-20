अमरोहा में तंत्र-मंत्र के नाम पर 1.80 करोड़ की ठगी: रुपये दोगुना करने का झांसा, किसान ने बेची 35 बीघा जमीन
मौलाना के झांसे में आकर पीड़ित आकाश चौधरी को अपनी 35 बीघा जमीन तक बेचनी पड़ी. पुलिस माले की जांच कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 20, 2026 at 10:10 PM IST
अमरोहा: उत्तर प्रदेश के बछरायूं क्षेत्र में तंत्र-मंत्र के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है. पीड़ित का आरोप है कि खुद को मौलाना बताने वाले एक व्यक्ति ने तंत्र-मंत्र के जरिए रकम कई गुना करने का झांसा देकर करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपये ठग लिए.
पीड़ित ने आरोप लगाया कि इस रकम का इंतजाम करने के लिए उसे अपनी 35 बीघा जमीन तक बेचनी पड़ी. सरकड़ा कला गांव निवासी आकाश चौधरी ने पुलिस को बताया कि करीब दो वर्ष पहले उसकी मुलाकात गजरौला के अतरसुरा निवासी एक व्यक्ति से हुई, जिसने खुद को मौलाना बताया.
दिया रकम कई गुना करने का लालच: शुरुआत में उसने 10 हजार रुपये उधार लिए और कुछ समय बाद 20 हजार रुपये लौटाकर भरोसा जीत लिया. इसके बाद उसने तंत्र-मंत्र के जरिए पैसे कई गुना बढ़ाने का लालच दिया. आकाश के मुताबिक, वह उसके झांसे में आ गया और दो वर्षों में बैंक खातों व नकद के माध्यम से करीब 1.80 करोड़ रुपये दे दिए. इस रकम का बड़ा हिस्सा जुटाने के लिए उसे अपनी 35 बीघा जमीन भी बेचनी पड़ी.
नोटों से भरे बक्सों के सामने तंत्र-मंत्र का नाटक: जब पीड़ित ने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपी ने पैसे देने से मना कर दिया. शिकायतकर्ता आकाश चौधरी की ओर से एक वीडियो भी सामने लाया गया है, जिसमें एक व्यक्ति नोटों से भरे बक्सों के सामने धार्मिक अनुष्ठान जैसा करते हुए दिखाई दे रहा है. वीडियो करीब 1 मिनट 34 सेकंड का बताया जा रहा है. शिकायतकर्ता का दावा है कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति वही मौलाना है, जिसने उससे 1 करोड़ 80 लाख रुपये लिए थे इसकी जांच पुलिस कर रही है.
तहरीर के आधार पर पुलिस कर रही जांच: गजरौला थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि आरोपी ने तय समय पर रकम लौटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक भुगतान नहीं किया गया है. पीड़ित की तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.
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