अमरोहा में सड़क हादसा: नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने बाइक सवार को कुचला, शादी की खुशियां मातम में बदलीं
अमरोहा के गजरौला में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया. वह अपने साले की शादी में शामिल होने गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 18, 2026 at 5:53 PM IST
अमरोहा: जनपद अमरोहा के थाना गजरौला क्षेत्र के धनौरा-बिजनौर मार्ग पर नशे में धुत्त एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार गिरीश को कुचल दिया. इस हादसे में गिरीश की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसे को अंजाम देने के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से ट्रक लेकर फरार हो गया. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.
तेज रफ्तार ट्रक का कहर: शनिवार को गजरौला-धनौरा रोड पर हुए इस हादसे के बाद वहां राहगीरों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई. पुलिस ने आनन-फानन में घायल गिरीश को एंबुलेंस की मदद से गजरौला सीएचसी भिजवाया.
हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया. गिरीश (पुत्र धर्मवीर) ग्राम रझोहा थाना हसनपुर का रहने वाला था.
हादसे के बाद ट्रक लेकर ड्राइवर फरार: बताया जा रहा है कि गिरीश एक लैब संचालक था और वह अपने साले की शादी के कार्यक्रम में शामिल होने आया था. दो दिन बाद ही साले की बारात जानी थी, जिसकी तैयारियों में परिवार जुटा हुआ था. इस अचानक हुई अनहोनी ने शादी की खुशियों को गहरे मातम में बदल दिया है. परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है.
ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज: गजरौला थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. ट्रक चालक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. आरोपी ड्राइर के खिलाफ उचित धाराओं में मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है. कहीं भी संदिग्ध वाहन दिखने पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं.
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