अमरोहा में गजरौला की कामाक्षी पेपर मिल में हादसा, 20-20 कुंतल वजनी बंडलों के नीचे दबकर दो मजदूरों की मौत
अमरोहा के गजरौला स्थित कामाक्षी पेपर मिल में 20-20 कुंतल वजनी पेपर बंडलों के नीचे दबकर दो मजदूरों की मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 7:15 PM IST|
Updated : November 20, 2026 at 7:26 PM IST
अमरोहा: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के गजरौला में नेशनल हाईवे स्थित कामाक्षी पेपर मिल में एक हादसा हो गया. मिल में काम करने के दौरान करीब 20-20 कुंतल वजनी पेपर के दो भारी बंडलों के नीचे दबकर दो मजदूरों की जान चली गई. इस भीषण हादसे की खबर मिलते ही पूरे मिल परिसर में हड़कंप मच गया और कर्मचारियों के बीच अफरा-तफरी मच गई. मृतक मजदूरों की पहचान रूप सिंह निवासी गजरौला और थान सिंह निवासी मुरादाबाद के रूप में हुई है.
परिवारों में मचा कोहराम, मुआवजे की मांग को लेकर फैक्ट्री परिसर में जमकर हंगामा
बताया जा रहा है कि दोनों मजदूर रोज की तरह पेपर मिल में काम कर रहे थे और इसी दौरान अचानक भारी-भरकम पेपर बंडलों के नीचे दबने से दोनों की मौत हो गई. इस घटना की जानकारी मिलते ही मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया और घरवालों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.
हादसे के बाद गुस्साए परिजन और अन्य ग्रामीण मुआवजे की मांग को लेकर फैक्ट्री परिसर में पहुंच गए. परिजनों ने कई घंटे तक जमकर हंगामा किया और पीड़ित परिवारों को उचित आर्थिक मुआवजा देने की मांग उठाई, जिससे काफी देर तक वहां तनाव का माहौल बना रहा.
पुलिस ने मौके पर संभाला मोर्चा, मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल
घटना की सूचना मिलते ही गजरौला थाना प्रभारी निरीक्षक पंकज तोमर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और स्थिति का जायजा लेकर हंगामा कर रहे परिजनों से बातचीत की. इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आखिर किन परिस्थितियों में इतना बड़ा हादसा हुआ और फैक्ट्री प्रबंधन की तरफ से मजदूरों की सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए थे, यह अब गहन जांच का विषय है. फिलहाल दो कमाऊ सदस्यों की मौत से उनके परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और अब देखना होगा कि पीड़ित परिवारों को क्या मुआवजा मिलता है तथा इस लापरवाही के लिए किसकी जिम्मेदारी तय होती है.
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