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अमरोहा में गजरौला की कामाक्षी पेपर मिल में हादसा, 20-20 कुंतल वजनी बंडलों के नीचे दबकर दो मजदूरों की मौत

गजरौला थाना प्रभारी निरीक्षक पंकज तोमर ने पुलिस बल के साथ संभाला मोर्चा ( Photo Credit: ETV Bharat )

अमरोहा: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के गजरौला में नेशनल हाईवे स्थित कामाक्षी पेपर मिल में एक हादसा हो गया. मिल में काम करने के दौरान करीब 20-20 कुंतल वजनी पेपर के दो भारी बंडलों के नीचे दबकर दो मजदूरों की जान चली गई. इस भीषण हादसे की खबर मिलते ही पूरे मिल परिसर में हड़कंप मच गया और कर्मचारियों के बीच अफरा-तफरी मच गई. मृतक मजदूरों की पहचान रूप सिंह निवासी गजरौला और थान सिंह निवासी मुरादाबाद के रूप में हुई है.

परिवारों में मचा कोहराम, मुआवजे की मांग को लेकर फैक्ट्री परिसर में जमकर हंगामा

बताया जा रहा है कि दोनों मजदूर रोज की तरह पेपर मिल में काम कर रहे थे और इसी दौरान अचानक भारी-भरकम पेपर बंडलों के नीचे दबने से दोनों की मौत हो गई. इस घटना की जानकारी मिलते ही मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया और घरवालों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.

गजरौला निवासी रूप सिंह और मुरादाबाद निवासी थान सिंह की मौके पर ही मौत. (Photo Credit: ETV Bharat) हादसे के बाद गुस्साए परिजन और अन्य ग्रामीण मुआवजे की मांग को लेकर फैक्ट्री परिसर में पहुंच गए. परिजनों ने कई घंटे तक जमकर हंगामा किया और पीड़ित परिवारों को उचित आर्थिक मुआवजा देने की मांग उठाई, जिससे काफी देर तक वहां तनाव का माहौल बना रहा. औद्योगिक इकाइयों में मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर उठे गंभीर सवाल. (Photo Credit: ETV Bharat)