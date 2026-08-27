ETV Bharat / state

अमरोहा में बर्फी फैक्ट्री पर खाद्य विभाग का छापा: 7 क्विंटल संदिग्ध बर्फी बरामद, JCB से गड्ढे में दबवाकर कराई नष्ट

7 क्विंटल से अधिक सूजी की बर्फी बरामद: गजरौला क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को मकान के अंदर अवैध रूप से बर्फी बनाने की सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की तो वहां बड़े पैमाने पर बर्फी तैयार किए जाने का काम चल रहा था. जांच के दौरान टीम को मौके से 7 कुंतल से अधिक सूजी से बनी बर्फी बरामद हुई. अधिकारियों के मुताबिक, बरामद मिठाई की गुणवत्ता बेहद खराब थी और इसे खाने योग्य नहीं पाया गया.

खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर छापेमारी कर भारी मात्रा में तैयार बर्फी बरामद की, जिसकी गुणवत्ता को अधिकारियों ने संदिग्ध बताया. कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री संचालक मौके से फरार हो गया.

अमरोहा: अमरोहा में मिलावटखोरी और अवैध रूप से संचालित खाद्य कारोबार के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. गजरौला में एक मकान के अंदर चोरी-छिपे बर्फी बनाने की फैक्ट्री मिली.

जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर बर्फी कराई नष्ट: मिठाई के जल्द खराब होने की आशंका भी जताई गई. कार्रवाई की भनक लगते ही फैक्ट्री संचालक जावेद निवासी मेरठ मौके से फरार हो गया. खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर मौजूद मिठाई को जब्त करने के बाद नियमानुसार नष्ट कराने की कार्रवाई शुरू की. भारी मात्रा में बरामद संदिग्ध मिठाई को नष्ट कराने के लिए जेसीबी की मदद ली गई.

बिना लाइसेंस चल रही फैक्ट्री पर जांच तेज: मौके पर गड्ढा खुदवाया गया और 7 कुंतल से ज्यादा बर्फी को गड्ढे में डालकर नष्ट करा दिया गया. खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनय कुमार अग्रवाल ने बताया कि मौके से बरामद मिठाई इंसानी उपभोग के लायक नहीं थी. फैक्ट्री का संचालन भी बिना लाइसेंस के किया जा रहा था. विभाग की टीम अब इस बात की जांच कर रही है कि यहां कितने समय से मिठाई तैयार की जा रही थी और इसे किन-किन स्थानों पर सप्लाई किया जाता था.

इलाके में मचा हड़कंप, संचालक की तलाश जारी: फैक्ट्री संचालक के फरार होने के बाद विभाग की कानूनी कार्रवाई और तेज हो गई है. संबंधित दस्तावेजों, लाइसेंस और खाद्य सामग्री की गुणवत्ता से जुड़े पहलुओं की भी गहनता से जांच की जा रही है. खाद्य विभाग की इस सख्त कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. त्योहारों के सीजन में मिठाइयों की बढ़ती मांग के बीच इस तरह मकान के अंदर बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री तैयार किए जाने ने प्रशासनिक व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

यह भी पढ़ें- सीएम योगी बोले- 2017 में UP में सिर्फ 120 स्टार्टअप; आज 24 हजार से ज्यादा