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अमरोहा कोर्ट में महिला अधिवक्ता से अभद्रता मामले में 6 लोगों पर FIR, महिला आयोग ने किया हस्तक्षेप

देहात थाना पुलिस ने चार नामजद अधिवक्ताओं समेत कुल छह लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

महिला अधिवक्ता से अभद्रता मामले में 6 लोगों पर FIR
महिला अधिवक्ता से अभद्रता मामले में 6 लोगों पर FIR (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 2:08 PM IST

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अमरोहा : महिला आयोग के हस्तक्षेप के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में महिला अधिवक्ता के साथ कथित अभद्रता, मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आखिरकार कार्रवाई हुई है. इस मामले में देहात थाना पुलिस ने चार नामजद अधिवक्ताओं समेत कुल छह लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.


मामला 21 जनवरी 2026 की शाम करीब साढ़े चार बजे का बताया जा रहा है. महिला अधिवक्ता का आरोप है कि घटना के बाद उन्होंने स्थानीय स्तर पर शिकायत की थी, लेकिन तत्काल कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई. महिला आयोग के निर्देश पर अब देहात थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.


महिला अधिवक्ता अमरोहा शहर की रहने वाली हैं और जिला एवं सत्र न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करती हैं. महिला अधिवक्ता का आरोप है कि उनका अपने अधिवक्ता भाई के साथ पारिवारिक विवाद चल रहा है. इसी विवाद के चलते उनके भाई के इशारे पर कुछ अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर में उनके साथ अभद्र व्यवहार किया. घटना वाले दिन न्यायालय परिसर में कुछ अधिवक्ताओं ने उनका रास्ता रोक लिया था. उनके साथ गाली-गलौज की गई, धक्का-मुक्की और मारपीट की गई. इतना ही नहीं, एक अधिवक्ता ने कथित रूप से उनका दुपट्टा खींच लिया और विरोध करने पर उन्हें जबरन चैंबर की ओर ले जाने का प्रयास किया.


महिला अधिवक्ता के मुताबिक शोर-शराबा सुनकर मौके पर पहुंचे पूर्व बार अध्यक्ष कृपाल सिंह यादव ने बीच-बचाव कर आरोपियों से बचाया. महिला अधिवक्ता का आरोप है कि जाते समय आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी. अमरोहा देहात थाना प्रभारी निरीक्षक शौकेंद्र वालियान कहना है कि केस दर्ज करके मामले की जांच की जा रही है. जांच के दौरान सभी पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे. साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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