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अमरोहा पुलिस ने मुठभेड़ में अपराधी तांत्रिक अरमान उर्फ काले खां को किया गिरफ्तार, 11 साल से चल रहा था फरार

आरोपी अरमान उर्फ काले खां के खिलाफ थाना सैदनगली, असमोली, नौगांवा सादात, अमरोहा नगर, ठाकुरद्वारा और पाकबड़ा में नौ मुकदमे दर्ज हैं.

अमरोहा में एनकाउंटर.
अमरोहा में एनकाउंटर. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 12:10 PM IST

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अमरोहा : सैदनगंली थाना पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास के मुकदमे में 11 साल से फरार चल रहे तांत्रिक अरमान उर्फ काले खां को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है. अरमान खुद को तांत्रिक बताकर लोगों से ठगी कर रहा था और गंभीर अपराधों को अंजाम देता रहा था. आरोपी के खिलाफ थाना सैदनगली, असमोली, नौगांवा सादात, अमरोहा नगर, ठाकुरद्वारा और पाकबड़ा में नौ मुकदमे दर्ज हैं.

एनकाउंटर की जानकारी देते एडिशनल एसपी अखिलेश भदोरिया. (Video Credit : ETV Bharat)


एडिशनल एसपी अखिलेश भदोरिया के अनुसार बुधवार सुबह सैदनगंली पुलिस टीम सकतपुर नहर पुल के पास मौजूद थी. इसी दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल से निकला. पुलिस टीम ने उसे रोकने का प्रयास किया, वह भागने लगा और पीछा करने पर वह अनियंत्रित होकर गिर पड़ा. खुद को घिरता देख आरोपी ने पुलिस टीम पर तमंचे से फायर झोंक दिया. इससे एक सिपाही घायल हो गया. जवाबी कार्रवाई में एक गोली आरोपी के पैर में गोली लग गई. इसके बाद घायल आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया गया.

आरोपी की शिनाख्त अरमान उर्फ काले खां, निवासी ग्राम पैतिया माफी, थाना असमोली, जनपद सम्भल के रूप में हुई है. आरोपी के कब्जे से .315 बोर का तमंचा, कारतूस, बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन बरामद किया है. पूछताछ में सामने आया कि आरोपी पिछले 10-11 साल से हत्या और हत्या के प्रयास के मामलों में फरार चल रहा था. गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने अपना हुलिया बदलकर खुद को तांत्रिक बताने लगा था. पूछताछ में पता चला कि आरोपी ने गड़ा धन निकालने का झांसा देकर ब्रहमावाद गांव की एक महिला से करीब 11 लाख 70 हजार रुपये और सोने-चांदी के आभूषण ठग लिए थे. इसके अलावा आरोपी ने महिला की बेटी के साथ तमंचे के बल पर दुष्कर्म भी किया. घायल आरोपी और पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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