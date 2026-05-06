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अमरोहा पुलिस ने मुठभेड़ में अपराधी तांत्रिक अरमान उर्फ काले खां को किया गिरफ्तार, 11 साल से चल रहा था फरार

अमरोहा में एनकाउंटर. ( Photo Credit : ETV Bharat )