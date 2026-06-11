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अमरोहा में घर से गायब हुए लाखों के जेवरात; पुलिस को टेंट हाउस के तकिए में मिले

एएसपी अखिलेश भदोरिया ने बताया कि 6 जून को डायल-112 पर पीड़ित परिवार ने शिकायत दर्ज कराई गई थी कि घर की अलमारी से जेवरात गायब हैं, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हो गई. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम ने बिना कोई वक्त गंवाए तुरंत मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार के सभी सदस्यों से गहन पूछताछ की तथा पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच की.

अमरोहा: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के नौगावां सादात थाना क्षेत्र में उस समय अचानक हड़कंप मच गया, जब एक प्रतिष्ठित परिवार ने अपने घर से लाखों रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवरात गायब होने की सूचना स्थानीय पुलिस को दी. मामले की सूचना मिलने पर आपातकालीन सेवा डायल-112 और नौगावां सादात कोतवाली पुलिस तत्काल सक्रिय हो गई और खोजबीन शुरू कर दी.

चोर नहीं, बल्कि टेंट के सामान में छिपा था सच: पुलिस की जांच के दौरान जो चौंकाने वाला सच सामने आया, उसने परिवार सहित सभी को पूरी तरह हैरान कर दिया. दरअसल, जांच में यह साफ हुआ कि जेवरात किसी शातिर चोर ने घर में घुसकर नहीं चुराए थे, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से उन्हें घर के ही एक तकिए के अंदर छिपाकर सुरक्षित रखा गया था. घर में चल रहे एक पारिवारिक कार्यक्रम के समापन के बाद वह कीमती तकिया अनजाने में और लापरवाही की वजह से टेंट के अन्य सामानों के साथ मिलकर टेंट हाउस के गोदाम चला गया था. वास्तविकता का पता चलते ही नौगावां सादात पुलिस ने तुरंत संबंधित टेंट संचालक और वहां काम करने वाले मजदूरों से संपर्क किया तथा गोदाम में सघन खोजबीन शुरू कर दी.

पुलिस ने बरामद किये गहने: पुलिस टीम के कड़े प्रयासों के चलते कुछ ही समय में जेवरों से भरा वह विशेष तकिया टेंट के कबाड़ के बीच से बरामद कर लिया गया. तकिए को जब सबके सामने खोलकर देखा गया, तो उसके अंदर रखे लाखों रुपये के सभी जेवरात पूरी तरह सुरक्षित मिले, जिसके बाद परेशान परिवार ने राहत की गहरी सांस ली. अमरोहा के अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदोरिया ने बताया कि घर में किसी भी प्रकार की चोरी नहीं हुई थी. लाखों रुपये के जेवरात परिवार को सौंप दिए गए.

पीड़ित परिवार ने जताया अमरोहा पुलिस का आभार: गहने वापस मिलने के बाद बेहद खुश शिकायतकर्ता और उनके परिजनों ने अमरोहा पुलिस की कार्यशैली की सराहना की और आभार व्यक्त किया. वहीं, इस दिलचस्प घटना ने समाज में एक बार फिर यह साबित कर दिया कि कई बार लोग अत्यधिक घबराहट और जल्दबाजी में चोरी की आशंका जता देते हैं, जबकि जमीनी वास्तविकता उससे बिल्कुल उलट होती है. फिलहाल, पुलिस ने मामला शांतिपूर्वक सुलझने के बाद अपनी डायरी बंद कर दी है.

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