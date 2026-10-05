ETV Bharat / state

अमरोहा: 9 साल पुराने केस में फैसला, प्रसूता की मौत के मामले में झोलाछाप और संचालक को उम्रकैद

अमरोहा: जनपद अमरोहा में लगभग नौ साल पुराने प्रसूता की मौत के मामले में अदालत ने बेहद ऐतिहासिक और नजीर पेश करने वाला फैसला सुनाया है. अपर जिला न्यायाधीश विशेष (एमपी-एमएलए) तृतीय की अदालत ने अवैध अस्पताल में गलत तरीके से ऑपरेशन करने के जुर्म में दो लोगों को दोषी ठहराया है.

लापरवाही पर तत्कालीन अफसरों से जवाब तलब: एएसपी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि अदालत ने इसे गैर इरादतन हत्या से जुड़ा बहुत ही गंभीर मामला माना है. इसी के साथ कोर्ट ने जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल और तत्कालीन सीएमओ डॉ. ज्ञान सिंह को भी नोटिस भेजा है. अदालत ने अवैध अस्पतालों पर लगाम लगाने से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन न होने पर अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है. अमरोहा जिले में किसी फर्जी डॉक्टर को उम्रकैद की सजा मिलने का यह पहला मामला माना जा रहा है.

कोर्ट ने अस्पताल संचालक विल्सन और फर्जी डॉक्टर मुस्तफा को उम्रकैद यानी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोनों दोषियों पर 22-22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

दर्द से कराहती रूबी का आखिरी सफर: यह पूरा मामला आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव देहरी खादर निवासी विल्सन और रहरा क्षेत्र के उसके अपंजीकृत अस्पताल से जुड़ा है. 3 अक्टूबर 2017 की रात करीब आठ बजे गुरैठा गांव निवासी नेम सिंह की पत्नी रूबी को प्रसव पीड़ा हुई थी. परिवार वाले आनन-फानन में इलाज की उम्मीद लेकर उसे विल्सन के अस्पताल लेकर पहुंचे थे. अस्पताल में विल्सन और उसकी पत्नी ने सामान्य डिलीवरी का भरोसा देकर रूबी को भर्ती कर लिया.

आधी रात को बुलाया झोलाछाप डॉक्टर: भर्ती करने के बाद विल्सन ने मरीज को दवाएं दीं और ड्रिप चढ़ाना शुरू कर दिया. लेकिन कुछ ही देर में रूबी की तबीयत बिगड़ने लगी और उसकी हालत गंभीर होती चली गई. घबराए परिजनों ने जब शिकायत की तो विल्सन ने तुरंत ऑपरेशन करने की बात कही. इसके बाद उसने नया गांव सुल्तानपुर निवासी फर्जी डॉक्टर मुस्तफा को फोन करके अस्पताल बुला लिया.

ऑपरेशन टेबल पर टूटी सांसें, भागे आरोपी: रात करीब 12 बजे मुस्तफा और विल्सन ने मिलकर रूबी का ऑपरेशन कर दिया. लेकिन गलत तरीके से किए गए इस ऑपरेशन के तुरंत बाद रूबी की मौत हो गई. महिला की मौत होते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. दोनों आरोपी पैदा हुए नवजात बच्चे को वहीं छोड़कर पूरे स्टाफ के साथ मौके से फरार हो गए.

जांच, चार्जशीट और सलाखों के पीछे मुजरिम: रोते-बिलखते परिजनों ने तुरंत नवजात को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस को सूचना दी. पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने मौके पर पहुंचकर अवैध अस्पताल को सील कर दिया था. पति नेम सिंह की तहरीर पर केस दर्ज हुआ और पुलिस ने 85 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी. करीब नौ सालों तक चली कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार अदालत ने दोनों दोषियों को सलाखों के पीछे भेजकर सख्त संदेश दिया है.

यह भी पढ़ें- यूपी राज्यसभा चुनाव: टिकट मिलते ही बीजेपी प्रत्याशियों में खुशी की लहर, जताया पार्टी का आभार