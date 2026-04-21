अमरोहा: यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बीजेपी को बड़ा धक्का, राजेंद्र खड़गवंशी ने थामा सपा का दामन
भाजपा मौजूदा विधायक के भाई राजेंद्र खड़गवंशी ने बीजेपी का दामन छोड़, सपा का दामन थाम लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 5:00 PM IST
अमरोहा: यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राज्य की सियासत उफान पर है. तमाम पार्टियां अपने-अपने तरीके से सियासी समीकरण साधना शुरू कर दिया है, इसी क्रम में जनपद की हसनपुर विधानसभा सीट पर सियासी हलचल तेज हो गई है, भाजपा विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी के छोटे भाई, गंगेश्वरी ब्लॉक प्रमुख, राजेंद्र सिंह खड़गवंशी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता छोड़, समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है.
सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लखनऊ में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई, जिसके बाद क्षेत्रीय राजनीति में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. बताया जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले से ही राजेंद्र खड़गवंशी के सपा में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी. लेकिन, उस समय उन्हें मनाने के लिए भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी खुद उनके आवास पहुंचे थे और उन्होंने पार्टी में बने रहने का भरोसा दिया था.
हालांकि, अब 2027 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उनका सपा में शामिल होना भाजपा के लिए झटका माना जा रहा है. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि राजेंद्र सिंह खड़गवंशी हसनपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की दावेदारी कर सकते हैं, उनके इस कदम से क्षेत्र की सियासत में नया समीकरण बनने के संकेत मिल रहे हैं.