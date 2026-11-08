ETV Bharat / state

अमरोहा में गोमांस के शक में बजरंग दल और विहिप कार्यकर्ताओं का हंगामा; चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिसकर्मी निलंबित

अमरोहा में प्रदर्शन करते हिंदू संगठने के कार्यकर्ता. ( Photo Credit : ETV Bharat )

अमरोहा : ई-रिक्शा में गोमांस मिलने के शक को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा बवाल किया. आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने ई-रिक्शा में तोड़फोड़ की और उसे सड़क पर पलट दिया. इसके बाद मांस के टुकड़े सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. इसके चलते इलाके में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा. इसके बाद पुलिस ने पहुंच कर मामला शांत कराया. इस मामले में चौकी इंचार्ज समेत तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है.



जानकारी देते एएसपी अखिलेश भदौरिया. (Video Credit : ETV Bharat) बताया जा रहा, ई-रिक्शा में गोमांस मिलने की सूचना पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे थे. इस दौरान एक कार्यकर्ता कथित तौर पर गाय का कटा हुआ अंग हाथ में लेकर हंगामा करने लगा. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और मामला तूल पकड़ने लगा. हंगामे की सूचना मिलते ही चार थानों की पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया. इसी बीच मीट विक्रेता भाग निकला. हालांकि पुलिस ने ई-रिक्शा चालक को पकड़ लिया.