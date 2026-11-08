अमरोहा में गोमांस के शक में बजरंग दल और विहिप कार्यकर्ताओं का हंगामा; चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिसकर्मी निलंबित
कार्यकर्ताओं ने मांस के टुकड़े सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया. ई-रिक्शा में की तोड़फोड़.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 1:49 PM IST
अमरोहा : ई-रिक्शा में गोमांस मिलने के शक को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा बवाल किया. आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने ई-रिक्शा में तोड़फोड़ की और उसे सड़क पर पलट दिया. इसके बाद मांस के टुकड़े सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. इसके चलते इलाके में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा. इसके बाद पुलिस ने पहुंच कर मामला शांत कराया. इस मामले में चौकी इंचार्ज समेत तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है.
बताया जा रहा, ई-रिक्शा में गोमांस मिलने की सूचना पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे थे. इस दौरान एक कार्यकर्ता कथित तौर पर गाय का कटा हुआ अंग हाथ में लेकर हंगामा करने लगा. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और मामला तूल पकड़ने लगा. हंगामे की सूचना मिलते ही चार थानों की पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया. इसी बीच मीट विक्रेता भाग निकला. हालांकि पुलिस ने ई-रिक्शा चालक को पकड़ लिया.
मौके पर पहुंचे सीओ सिटी ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ता कार्रवाई की मांग पर अड़ गए. प्रदर्शनकारियों ने मीट की दुकानों पर तत्काल बुलडोजर चलाने की मांग उठाई. साथ ही पुलिस पर गोकशी कराने का आरोप लगाते हुए संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. हंगामा बढ़ने की सूचना पर एएसपी अखिलेश भदौरिया भी मौके पर पहुंचे.
एएसपी ने घटनाक्रम की जानकारी लेने के बाद पुलिस चौकी इंचार्ज संदीप बालियान और हेड कांस्टेबल साजिद तथा मोहित भड़ाना को निलंबित करने का निर्देश दिया. इसके बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए और मौके पर स्थिति सामान्य हुई. एएसपी ने बताया कि गोमांस तस्करी के शक में प्रदर्शन हुआ था. मीट बेचने वाले आठ दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. मामले की जांच की जा रही है.
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