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अमरोहा में ATS की दस्तक; पाकिस्तानी हैंडलर दनियाल से संपर्क में रहे दो संदिग्ध युवकों से की पूछताछ

अमरोहा : गजरौला में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब लखनऊ से पहुंची एटीएस की तीन टीमों ने पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़े एक मामले की जांच को लेकर अलग-अलग स्थानों पर छानबीन शुरू कर दी. करीब 15 सदस्यीय टीम ने कार्रवाई के दौरान गजरौला निवासी दो युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की. एटीएस टीम ने दोनों युवकों के संपर्कों, गतिविधियों और पुराने मामलों से जुड़ी जानकारियां जुटाई हैं.





बताया जा रहा है कि एटीएस का एक्शन पाकिस्तानी हैंडलर शाहजाद भट्टी के कथित गुरु दनियाल अशरफ से जुड़े कनेक्शन की जांच से जुड़ा है. जानकारी के मुताबिक एटीएस ने पांच मई की रात बाराबंकी के बदोसराय क्षेत्र के कित्तूर गांव में छापेमारी कर दनियाल अशरफ को गिरफ्तार किया था. इसके बाद जांच का दायरा बढ़ाते हुए उसके संपर्क में रहे लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है.





इसी जांच के दौरान एटीएस के सामने गजरौला निवासी दो युवकों के दनियाल अशरफ के संपर्क में होने की जानकारी सामने आने की बात कही जा रही है. इसी कड़ी में दोनों की गतिविधियों और पुराने मामलों को लेकर भी जानकारी जुटाई गई. बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले दिल्ली पुलिस ने किसी मामले में दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.





सोमवार दोपहर करीब 12 बजे लखनऊ एटीएस की तीन टीमें गजरौला पहुंचीं. 15 सदस्यीय टीम की कमान एटीएस सीओ प्रीति त्रिपाठी के पास बताई गई. एक टीम ने लक्ष्मी नगर, जबकि दो अन्य टीमों ने मोहरका पट्टी और पपसरा खादर क्षेत्र में पहुंचकर जांच की. हालांकि, एटीएस की कार्रवाई में क्या बरामद हुआ या जांच में क्या ठोस तथ्य सामने आए, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

