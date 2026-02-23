भाजपा विधायक की गाड़ी पर पथराव करने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार; चौकी इंचार्ज, SSI समेत 3 पुलिसकर्मी निलंबित
अमरोहा के मंडी धनौरा थाना क्षेत्र में रविवार देर रात भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय विधायक राजीव तरारा के साथ हुई थी घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 23, 2026 at 3:01 PM IST
अमरोहा : मंडी धनौरा थाना क्षेत्र में रविवार रात दो युवकों ने भाजपा विधायक राजीव तरारा की गाड़ी पर पथराव कर दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़कर थाने ले आई. इस मामले में भाजपा विधायक की शिकायत पर लापरवाही बरतने के आरोप में एसपी ने कस्बा चौकी इंचार्ज, एसएसआई और एक सिपाही को निलंबित कर दिया है.
बताया गया कि बीते रविवार देर रात भाजपा विधायक राजीव तरारा अपने वाहन से धनौरा से अमरोहा जा रहे थे. रेलवे फाटक के पास पीछे से आए दो युवकों की बाइक विधायक के वाहन से टकरा गई. इसके बाद विधायक के चालक व गार्ड ने गाड़ी से उतरकर दोनों युवकों को फटकार लगाई. इस पर युवक भड़क गए और उन्होंने विधायक की गाड़ी पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए.
विधायक पर हमले की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस टीम दोनों युवकों को पकड़ कर थाने ले आई. दोनों युवक काफी नशे में थे. पूछताछ में युवकों ने अपने नाम विपिन पुत्र भगीरथ निवासी नन्नौर माफी और रोहित पुत्र कलुवा निवासी शहबाजपुर बताए. वहीं विधायक के हमले की सूचना पर सीओ भी थाने पर पहुंचे थे. हालांकि पुलिस पूछताछ में युवकों से कोई संदिग्ध बात नहीं निकली है.
एसपी अमित कुमार आनंद के अनुसार घटना की शिकायत विधायक राजीव तरारा ने की थी. प्राथमिक जांच में पुलिस की लापरवाही की बात सामने आई. इसे गंभीरता से लेते हुए कस्बा चौक इंचार्ज जुगल किशोर, एसएसआई सतीश मौर्य और लेपर्ड पर तैनात सिपाही अंकुश को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.
