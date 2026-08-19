अमरोहा में 36 हजार करोड़ से बना गंगा एक्सप्रेस-वे का 20 मीटर हिस्सा धंसा, उखड़ी परतों से उजागर हुई लापरवाही
गंगा एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन बीते 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 12:19 PM IST
अमरोहा : करीब 36 हजार करोड़ रुपये की लागत से तैयार गंगा एक्सप्रेस-वे की गुणवत्ता एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है. हालिया बारिश के बाद हसनपुर क्षेत्र में फैजगंज और सहदरा मिलक के बीच एक्सप्रेस-वे का करीब 20 मीटर हिस्सा धंस गया है. मामला सामने आते ही एक्सप्रेस-वे की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से मरम्मत का काम शुरू कराया गया. हालांकि क्षतिग्रस्त एक्सप्रेस वे और मरम्मत की तस्वीरें सामने आने पर लापरवाही बात उजागर हो गई है.
गंगा एक्सप्रेस-वे को उत्तर प्रदेश की बड़ी और महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं में गिना जाता है. करीब 36 हजार करोड़ रुपये की लागत से बने एक्सप्रेस वे के धंसने की बात सामने आने से निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है. बड़ा सवाल यही है कि निर्माण के दौरान मिट्टी, बेस लेयर, ड्रेनेज और ऊपर बनाई गई सड़क में मानकों का ख्याल क्यों नहीं रखा गया.
मामला सामने आने के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरकार और निर्माण व्यवस्था पर सवाल खड़े किए गए है. राजनीतिक दलों ने इसे सड़क निर्माण की गुणवत्ता से जोड़ते हुए तंज कसा और मामले की जांच की मांग उठाई है. दलों ने सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए हैं.
यूपीडा के एक्सईएन राकेश मोगा ने बताया कि बारिश के मौसम में सड़क के किसी हिस्से में इस तरह की समस्या आना सामान्य बात है. सड़क का थोड़ा हिस्सा धंस गया था. जिसे दुरुस्त करा दिया गया है. एक्सप्रेस वे पर यातायात सुचारु रूप से चल रहा है.
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