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अमरोहा में 36 हजार करोड़ से बना गंगा एक्सप्रेस-वे का 20 मीटर हिस्सा धंसा, उखड़ी परतों से उजागर हुई लापरवाही

अमरोहा में गंगा एक्सप्रेस-वे धंसा. ( Photo Credit : ETV Bharat )