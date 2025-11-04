अमृतसर से पाकिस्तान गुरुद्वारों के लिए जत्था रवाना, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब संगत करेगी दर्शन, 13 नवंबर को होगी वतन वापसी
पाकिस्तान में गुरुधाम के दर्शन के लिए भारतीय सिख श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हो गया है, 3 से 12 नवंबर तक करेंगे गुरुधाम के दर्शन.
Published : November 4, 2025 at 1:54 PM IST
कुरुक्षेत्र: हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की रहनुमाई में श्री गुरु नानक देव प्रकाश पर्व पर श्री गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान ननकाना साहिब पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ. श्री गुरु नानक देव जयंती के प्रकाश पर्व मनाने के लिए पाकिस्तान के लिए यह जत्था रवाना हुआ है. अबकी बार हरियाणा से 92 सिख यात्रियों को वीजा मिला है. जगदीश सिंह झींडा प्रधान हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने हरी झंडी दिखा कर जत्थे को छठी पात साहिब गुरुद्वारा से रवाना किया है.
पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ सिख श्रद्धालुओं का जत्था: आपको बता दे जाने वाले जत्थे को वहां पर पाकिस्तान पुलिस से एस्कॉर्ट मिलती है. बकायदा पायलट साथ चलती है. बसों में सिख यात्री कुरुक्षेत्र से अमृतसर के लिए रवाना हुए. फिक वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान में प्रवेश करेंगे. पाकिस्तान ने हरियाणा प्रदेश से 92 भारतीय तीर्थयात्रियों को वीजा जारी किया है. जिनमें से यात्री पाकिस्तान में गुरुधाम के दर्शन के लिए जा रहे हैं. तीर्थयात्रियों के चेहरे पर खुशी जहां अपने गुरु धामों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया.
"13 नवंबर को होगी वतन वापसी": जगदीश सिंह झींडा प्रधान हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने बताया कि "हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा यह यात्रा आयोजित की गई है, जो कि 13 नवंबर को सभी सिख तीर्थयात्रियों की वतन वापसी होगी. यात्रा में जाने से पहले सिख तीर्थयात्रियों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी".
हरियाणा से 92 तीर्थ यात्री रवाना: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान दर्शन करने के लिए सिख जत्था जा रहा है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद धार्मिक यात्रा पर भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था. लेकिन गुरुद्वारा कमेटी द्वारा सरकार को पत्र लिखा गया. जिसके बाद यह यात्रा अब पाकिस्तान दर्शन करने के लिए जा रही है. 200 लोगों के लिए वीजा अप्लाई किया गया था. लेकिन 92 लोगों के लिए यात्रा का वीजा जारी किया गया है. जिसमें बच्चे ,युवा, महिला और बुजुर्ग भी शामिल है.
ये भी पढ़ें: श्री गुरु नानक देव प्रकाश पर्व में भाग लेने 910 तीर्थयात्रियों का जत्था पाकिस्तान रवाना
ये भी पढ़ें: राहुल गांधी को सिरोपा पहनाने पर विवाद, गुरुद्वारा साहिब के चार कर्मचारियों पर गिरी गाज