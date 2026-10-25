हेरोइन तस्करी अमृतसर To बिलासपुर: ग्राहक तलाशने के दौरान पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, 2.50 लाख की ड्रग्स मिली
पंजाब से चिट्टा लाकर बेचने की तैयारी में था आरोपी, 11.73 ग्राम हेरोइन और 10,500 नकद बरामद, ACCU और सकरी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 25, 2026 at 8:51 PM IST
बिलासपुर: शहर में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पंजाब के अमृतसर से हेरोइन (चिट्टा) लाकर बिलासपुर में बेचने की फिराक में था. जिसे ACCU और सकरी पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से 11.73 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 2.50 लाख रुपये बताई गई है.
उसलापुर बाजार के पास पकड़ा गया आरोपी
पुलिस के अनुसार, आगामी त्योहारों को देखते हुए जिले में सुरक्षा व्यवस्था के तहत चेकिंग और संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखी जा रही थी. इसी दौरान ACCU टीम को सूचना मिली कि उसलापुर बाजार के आसपास एक व्यक्ति हेरोइन बेचने के लिए ग्राहकों की तलाश कर रहा है.
सूचना के आधार पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और ACCU की अधिकारी मधुलिका सिंह के मार्गदर्शन में ACCU और थाना सकरी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की. तलाशी के दौरान संदिग्ध के पास से 11.73 ग्राम हेरोइन मिली. साथ ही पुलिस ने 10,500 रुपए नकद भी जब्त किए हैं.
अमृतसर से खरीदकर बिलासपुर लाया था चिट्टा
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी की पहचान दीपक वालिया (32 वर्ष) के रूप में हुई है. वह मूल रूप से सुभाष कॉलोनी, अमृतसर, पंजाब का निवासी है और वर्तमान में उसलापुर स्थित वास्तु शिखर अपार्टमेंट में रह रहा था. पूछताछ में आरोपी ने अमृतसर से हेरोइन खरीदकर बिलासपुर लाने और स्थानीय ग्राहकों को अधिक कीमत पर बेचने की तैयारी करने की बात स्वीकार की.
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध थाना सकरी में NDPS एक्ट की धारा 21(बी) एवं 22(बी) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया. आगे की जानकारी और आरोपी के संपर्क की जांच की जा रही है- सुदीप सरकार, नगर पुलिस अधीक्षक क्राइम
पुलिस अब मादक पदार्थ की खरीद-फरोख्त में शामिल अन्य लोगों और संबंधित वित्तीय लेन-देन की जानकारी जुटा रही है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम की सराहना करते हुए उचित पुरस्कार देने की घोषणा की है.