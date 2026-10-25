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हेरोइन तस्करी अमृतसर To बिलासपुर: ग्राहक तलाशने के दौरान पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, 2.50 लाख की ड्रग्स मिली

पंजाब से चिट्टा लाकर बेचने की तैयारी में था आरोपी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बिलासपुर: शहर में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पंजाब के अमृतसर से हेरोइन (चिट्टा) लाकर बिलासपुर में बेचने की फिराक में था. जिसे ACCU और सकरी पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से 11.73 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 2.50 लाख रुपये बताई गई है.

उसलापुर बाजार के पास पकड़ा गया आरोपी पुलिस के अनुसार, आगामी त्योहारों को देखते हुए जिले में सुरक्षा व्यवस्था के तहत चेकिंग और संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखी जा रही थी. इसी दौरान ACCU टीम को सूचना मिली कि उसलापुर बाजार के आसपास एक व्यक्ति हेरोइन बेचने के लिए ग्राहकों की तलाश कर रहा है.