अमृतसर से बिहार आ रही जनसेवा एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान

सहरसा में जनसेवा एक्सप्रेस की बोगी में आग लगने से हड़कंप मच गया. सोनवर्षा कचहरी के पास हुई घटना में बड़ा हादसा टला. देखें वीडियो.

JAN SEWA EXPRESS CAUGHT FIRE
सहरसा में जनसेवा एक्सप्रेस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 25, 2025 at 10:09 AM IST

3 Min Read
सहरसा: बिहार के सहरसा में शुक्रवार को एक बड़ा रेल हादसा होने से टल गया. अमृतसर से सहरसा जा रही जनसेवा एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 14618) की एक बोगी में अचानक आग लगने से यात्रियों में हड़कंप मच गया. गनीमत रही कि रेल कर्मचारियों की तत्परता और स्थानीय प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया. इस घटना में किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ.

सोनवर्षा कचहरी के पास हुआ हादसा: यह घटना सहरसा के सोनवर्षा कचहरी रेलवे स्टेशन के पास उस समय हुई, जब ट्रेन अपनी सामान्य गति से गंतव्य की ओर बढ़ रही थी. अचानक यात्रियों ने एक बोगी से धुआं और आग की लपटें उठते देखीं. आग की खबर फैलते ही ट्रेन में सवार यात्रियों में भय और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. कई यात्रियों ने अपनी जान बचाने के लिए बोगी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन स्थिति को देखते हुए ट्रेन को तुरंत रोक दिया गया.

जनसेवा एक्सप्रेस में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

रेल कर्मचारियों की त्वरित कार्रवाई: ट्रेन रुकते ही मौके पर मौजूद रेल कर्मचारियों ने बिना समय गंवाए आग बुझाने का कार्य शुरू किया. स्थानीय प्रशासन को भी तुरंत सूचित किया गया, और उनकी मदद से आग पर काबू पा लिया गया. कर्मचारियों की सजगता और समन्वित प्रयासों ने आग को अन्य बोगियों में फैलने से रोक लिया. इस त्वरित कार्रवाई ने एक संभावित बड़ी दुर्घटना को टाल दिया, जिसके लिए रेल कर्मचारियों की प्रशंसा की जा रही है.

ट्रेन की सुरक्षा जांच और यात्रा की बहाली: आग बुझाने के बाद रेलवे अधिकारियों ने ट्रेन की सभी बोगियों की गहन जांच की. तकनीकी टीम ने यह सुनिश्चित किया कि ट्रेन में कोई अन्य खतरा नहीं है और सभी यात्री सुरक्षित हैं. जांच पूरी होने के बाद जनसेवा एक्सप्रेस को सहरसा रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया, जहां वह निर्धारित समय पर सुरक्षित पहुंच गई. रेलवे ने यात्रियों को आश्वासन दिया कि उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है और इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे.

आग लगने के कारणों की जांच शुरू: रेलवे अधिकारियों ने आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है. हालांकि, रेलवे ने स्पष्ट किया कि पूरी जांच के बाद ही आग लगने की सटीक वजह का पता चल सकेगा. जांच दल ने बोगी के विद्युत तंत्र और अन्य तकनीकी पहलुओं की गहन पड़ताल शुरू कर दी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके. वहीं एक यात्री ने बताया कि मोबाइल ब्लास्ट होने से आग लगी थी.

"हम लोग यात्रा कर रहे था, उसी दौरान एक यात्री के मोबाइल में ब्लास्ट हुआ और अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया. आग की वजह से कई लोग झुलस गये हैं."-यात्री

रेलवे सुरक्षा पर उठे सवाल: इस घटना ने एक बार फिर रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यात्रियों ने मांग की है कि ट्रेनों में आग बुझाने के उपकरणों की उपलब्धता और नियमित जांच को और मजबूत किया जाए. रेलवे प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि वह इस दिशा में काम कर रहा है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए हरसंभव उपाय किए जाएंगे.

