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दो साल के मासूम के फेफड़े में फंसा रिमोट का बल्ब, लगातार खांसी से था परेशान, डॉक्टरों ने ऐसे बचाई जान

दो साल के बच्चे के फेफड़े में फंसा रिमोट का बल्ब अमृता अस्पताल के डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन कर निकाला.

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अमृता अस्पताल के डॉक्टरों ने बचाई बच्चे की जान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 28, 2026 at 12:24 PM IST

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Updated : May 28, 2026 at 12:41 PM IST

3 Min Read
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फरीदाबाद: फरीदाबाद में दो साल के एक मासूम की लगातार खांसी और सांस लेने में परेशानी आखिरकार गंभीर मेडिकल इमरजेंसी में बदल गई. बच्चे के फेफड़े में टीवी रिमोट का छोटा बल्बनुमा हिस्सा (आईआर एलईडी) एक सप्ताह तक फंसा रहा. अमृता अस्पताल, फरीदाबाद के डॉक्टरों ने जटिल प्रक्रिया के जरिए उसे सुरक्षित बाहर निकालकर बच्चे की जान बचाई.

सांस लेने में हो रही थी परेशानी: दरअसल, बच्चे को 11 मई को एक अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराया गया था. उसे लगातार खांसी, सांस लेने में दिक्कत, तेज आवाज के साथ सांस आना और बीच-बीच में बुखार की शिकायत थी. शुरुआत में परिवार ने इसे सामान्य संक्रमण समझा और स्थानीय बाल रोग विशेषज्ञ से इलाज कराया, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ.

खेल-खेल में हुआ हादसा: जांच के दौरान माता-पिता को याद आया कि करीब एक सप्ताह पहले बच्चा टीवी रिमोट के छोटे बल्ब जैसे हिस्से से खेल रहा था. आशंका जताई गई कि खेलते समय वह हिस्सा गलती से बच्चे के गले में चला गया होगा. इसके बाद डॉक्टरों को सांस की नली में कोई वस्तु फंसने का संदेह हुआ और बच्चे को तुरंत अमृता अस्पताल रेफर किया गया.

फेफड़े की नली में गहराई तक फंसा था बल्ब: अस्पताल में जांच के दौरान पता चला कि रिमोट का बल्ब बच्चे के दाहिने फेफड़े की निचली ब्रोंकस में गहराई तक फंसा हुआ था. डॉक्टरों के मुताबिक स्थिति बेहद जोखिमभरी थी क्योंकि वस्तु में धातु के तार और नाजुक कांच का हिस्सा मौजूद था. लंबे समय तक फंसे रहने के कारण वहां सूजन और ग्रैनुलेशन टिश्यू भी बन चुका था.

कई विशेषज्ञों की टीम ने संभाला मोर्चा: मामले की गंभीरता को देखते हुए पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजी, एडल्ट पल्मोनोलॉजी, पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया और ईएनटी विभाग की टीमों ने संयुक्त रूप से इमरजेंसी ब्रोंकोस्कोपी की तैयारी की. इस प्रक्रिया में डॉ. मनिंदर ढालीवाल, डॉ. सौरभ पाहुजा और डॉ. रिधिमा भाटिया समेत कई विशेषज्ञ शामिल रहे.

एडवांस तकनीक से निकाला गया बल्ब:डॉक्टरों ने एडवांस ब्रोंकोस्कोपी तकनीक की मदद से बेहद सावधानीपूर्वक बल्ब को बाहर निकाला. ऑपरेशन सफल होते ही बच्चे की सांस सामान्य हो गई. उपचार के बाद अगले ही दिन बच्चे को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

"समय पर पहचान जरूरी" : इलाज करने वाली डॉक्टरों की टीम ने कहा कि, "बच्चों में एयरवे इमरजेंसी के मामलों में समय पर पहचान और अलग-अलग विशेषज्ञ टीमों का तालमेल ही जीवन बचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है. यदि किसी बच्चे को अचानक खांसी, सांस लेने में तकलीफ या तेज आवाज के साथ सांस आने जैसी समस्या हो, खासकर किसी चीज के गले में फंसने के बाद, तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए."

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Last Updated : May 28, 2026 at 12:41 PM IST

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