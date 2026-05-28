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दो साल के मासूम के फेफड़े में फंसा रिमोट का बल्ब, लगातार खांसी से था परेशान, डॉक्टरों ने ऐसे बचाई जान

फरीदाबाद: फरीदाबाद में दो साल के एक मासूम की लगातार खांसी और सांस लेने में परेशानी आखिरकार गंभीर मेडिकल इमरजेंसी में बदल गई. बच्चे के फेफड़े में टीवी रिमोट का छोटा बल्बनुमा हिस्सा (आईआर एलईडी) एक सप्ताह तक फंसा रहा. अमृता अस्पताल, फरीदाबाद के डॉक्टरों ने जटिल प्रक्रिया के जरिए उसे सुरक्षित बाहर निकालकर बच्चे की जान बचाई.

सांस लेने में हो रही थी परेशानी: दरअसल, बच्चे को 11 मई को एक अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराया गया था. उसे लगातार खांसी, सांस लेने में दिक्कत, तेज आवाज के साथ सांस आना और बीच-बीच में बुखार की शिकायत थी. शुरुआत में परिवार ने इसे सामान्य संक्रमण समझा और स्थानीय बाल रोग विशेषज्ञ से इलाज कराया, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ.

खेल-खेल में हुआ हादसा: जांच के दौरान माता-पिता को याद आया कि करीब एक सप्ताह पहले बच्चा टीवी रिमोट के छोटे बल्ब जैसे हिस्से से खेल रहा था. आशंका जताई गई कि खेलते समय वह हिस्सा गलती से बच्चे के गले में चला गया होगा. इसके बाद डॉक्टरों को सांस की नली में कोई वस्तु फंसने का संदेह हुआ और बच्चे को तुरंत अमृता अस्पताल रेफर किया गया.

फेफड़े की नली में गहराई तक फंसा था बल्ब: अस्पताल में जांच के दौरान पता चला कि रिमोट का बल्ब बच्चे के दाहिने फेफड़े की निचली ब्रोंकस में गहराई तक फंसा हुआ था. डॉक्टरों के मुताबिक स्थिति बेहद जोखिमभरी थी क्योंकि वस्तु में धातु के तार और नाजुक कांच का हिस्सा मौजूद था. लंबे समय तक फंसे रहने के कारण वहां सूजन और ग्रैनुलेशन टिश्यू भी बन चुका था.