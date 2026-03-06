ETV Bharat / state

बागपत में अमृत शर्मा हत्याकांड का खुलासा, होली के दिन हुई थी हत्या, सोशल मीडिया पर एक-दूसरे पर करते थे कमेंट

बागपत : सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के तितरोदा गांव में अमृत शर्मा की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने बताया कि इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. मृतक अमृत शर्मा का तितरोदा गांव निवासी सोहेल पुत्र बाबू के दोस्त के साथ करीब डेढ़ साल पहले मैच खेलने के दौरान विवाद हुआ था. इस विवाद के बाद से ही सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के खिलाफ टिप्पणियां की जा रही थीं.

इसी विवाद के चलते चिंकू पुत्र मप्पल ने अमृत को होली खेलने और दावत के बहाने बुलाया था. अमृत अपने दोस्त कार्तिक और बॉबी के साथ गांव गया था. वहां चिंकू, सोहेल, अनस, शौकीन और सोहेल पुत्र बाबू ने चिकन कॉर्नर की दुकान से चाकू उठाकर उस पर हमला कर दिया. हमले में अमृत गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.