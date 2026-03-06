ETV Bharat / state

बागपत में अमृत शर्मा हत्याकांड का खुलासा, होली के दिन हुई थी हत्या, सोशल मीडिया पर एक-दूसरे पर करते थे कमेंट

मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. एक आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है.

पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : March 6, 2026 at 5:29 PM IST

बागपत : सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के तितरोदा गांव में अमृत शर्मा की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने बताया कि इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. मृतक अमृत शर्मा का तितरोदा गांव निवासी सोहेल पुत्र बाबू के दोस्त के साथ करीब डेढ़ साल पहले मैच खेलने के दौरान विवाद हुआ था. इस विवाद के बाद से ही सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के खिलाफ टिप्पणियां की जा रही थीं.

इसी विवाद के चलते चिंकू पुत्र मप्पल ने अमृत को होली खेलने और दावत के बहाने बुलाया था. अमृत अपने दोस्त कार्तिक और बॉबी के साथ गांव गया था. वहां चिंकू, सोहेल, अनस, शौकीन और सोहेल पुत्र बाबू ने चिकन कॉर्नर की दुकान से चाकू उठाकर उस पर हमला कर दिया. हमले में अमृत गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मृतक के पिता राजकिशोर की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की. पुलिस ने सोहेल पुत्र महबूब, साजिद पुत्र अली हसन, चिंकू पुत्र महिपाल उर्फ मप्पल, अनस पुत्र शीनू और सोहेल पुत्र निजामु उर्फ निजामुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में एक अभियुक्त शौकीन पुत्र मीनू अभी फरार है, जिसे जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया गया है. पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त दो अवैध चाकू और एक डंडा भी बरामद किया है. पुलिस पूरे मामले की गहन जांच-पड़ताल में जुटी है.

