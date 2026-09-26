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पंचकूला जिला अस्पताल में पहली बार खुलेगी अमृत फार्मेसी, गंभीर मरीजों को सस्ती दवाओं से मिलेगी राहत

पंचकूला: हरियाणा सरकार की ओर से राज्य के सभी जिलों में अमृत फार्मेसी खोलने की योजना अब पंचकूला तक आ पहुंची है. आगामी चंद दिनों में पंचकूला सेक्टर 6 स्थित जिला अस्पताल परिसर में भी अमृत फार्मेसी की शुरूआत होने जा रही है. इसके बूथ का निर्माण अंतिम चरण में है, जिसके पूरा होते ही लोग यहां से भी सस्ती कीमतों पर दवाइयां खरीद सकेंगे.

गंभीर बीमारी के रोगियों को बड़ी राहत: जिला अस्पताल में अमृत फार्मेसी के संचालन से जिले के करीब 5 लाख से अधिक लोगों को राहत मिलेगी. नतीजतन लोग बाजार से भारी कीमतों पर दवाइयों की खरीद से बच सकेंगे. खास बात यह है कि फार्मेसी के संचालन से कैंसर, हृदय रोग, किडनी रोग, डायबिटीज समेत अन्य गंभीर बीमारियों संबंधी महंगी दवाईयां रोगियों को सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगी. अमृत फार्मेसी से आमजन बाजारी मूल्य की तुलना में सस्ती दरों पर दवाइयां और अन्य चिकित्सा उपकरण खरीद सकेंगे.

पंचकूला जिला अस्पताल में अमृत फार्मेसी (ETV Bharat)

"आर्थिक बोझ कम होगा": जिला अस्पताल में पहली बार अमृत फार्मेसी का संचालन शुरू होने के संबंध में ईटीवी भारत ने प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर (पीएमओ) डॉक्टर आरएस चौहान से बातचीत की. उन्होंने कहा कि, "हम प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना को काफी करीब से देख रहे हैं. इस योजना के माध्यम से आम लोगों को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध की जा रही हैं. इससे रोगियों और उनके परिजनों पर दवाइयों के खर्च का आर्थिक बोझ कम करने में मदद मिल रही है. इस पहल की खास बात यह है कि इससे आमजन को सस्ती दरों पर दवाइयां और अन्य चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए जाने के अलावा रोजगार के अवसर भी बन रहे हैं. जन औषधि केंद्रों के माध्यम से अनेक लोग अपने व्यवसाय से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं. ये पहल सेवा, रोजगार और आत्मनिर्भर बनाने वाला है. उम्मीद है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचेगी. साथ ही आगामी समय में ओर अधिक लोगों को स्वास्थ्य सेवा लाभ और रोजगार मिलेगा."