लखनऊ के चौक चौराहे पर 3 महापुरुषों की दावेदारी; अमृत लाल नागर-लालजी टंडन-शिवाजी महाराज में से किसकी लगेगी प्रतिमा?, पढ़िए डिटेल

नगर निगम कार्यकारिणी ने अमृत लाल नागर के नाम पर किया चौक चौराहे का नामकरण, लालजी टंडन समर्थक जता रहे विरोध.

एक चौराहे पर 3 महापुरुषों की प्रतिमा को लेकर विवाद.
एक चौराहे पर 3 महापुरुषों की प्रतिमा को लेकर विवाद. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 2:10 PM IST

6 Min Read
लखनऊ : राजधानी के चौक चौराहे पर 3 महापुरुषों की प्रतिमाओं की दावेदारी से नया बखेड़ा खड़ा हो गया है. ऐतिहासिक पुराने इलाके चौक में स्थित चौक चौराहा कभी नवाबी ठाठ-बाट और चिकनकारी की चमक से जगमगाता था, आज यह अनोखे विवाद का शिकार हो गया है. यहां वरिष्ठ साहित्यकार अमृत लाल नागर, दिवंगत भाजपा नेता लालजी टंडन और मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगवाने को लेकर खींचतान चल रही है. तीनों में से किसी एक की ही प्रतिमा को स्थान मिल पाएगा.

नगर निगम की कार्यकारिणी ने हाल ही में चौक चौराहे का नामकरण अमृत लाल नागर के नाम पर कर दिया है. लालजी टंडन समर्थक पुराने फैसले का हवाला देकर इसका विरोध कर रहे हैं. इसे लेकर सियासत गर्मा गई है.

पार्षद बोले-नियम के अनुसार हुआ नामकरण : अमृतलाल नागर के नाम पर चौराहे का नामकरण करवाने का प्रस्ताव रखने वाले चौक क्षेत्र के पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य अनुराग मिश्रा अन्नू ने बताया कि वरिष्ठ साहित्यकार अमृतलाल नागर के नाम पर इस चौराहे का नामकरण पूरे नियम से हुआ है. सभी कार्रवाई नगर निगम के मानकों के अनुरूप हुई है. लालजी टंडन चौराहा दूसरी जगह है. इसमें कोई गड़बड़ कहीं नहीं हुई है.

प्रतिमा लगाने का चल रहा विवाद. (Video Credit; ETV Bharat)

मराठी समाज के अध्यक्ष बोले- शासन से मिल चुकी मंजूरी : वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश मराठी समाज शिवाजी की प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति होने का दावा ठोक रहा है. यह विवाद सितंबर 2025 में तब भड़का जब मराठी समाज ने गणेशोत्सव के दौरान पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह की मौजूदगी में शिवाजी की प्रतिमा लगाने की घोषणा की. समाज के अध्यक्ष उमेश कुमार पाटिल ने बताया कि शासन से मंजूरी मिल चुकी है.

उत्तर प्रदेश मराठी समाज के अध्यक्ष और भाजपा प्रवक्ता ने रखी अपनी बात.
उत्तर प्रदेश मराठी समाज के अध्यक्ष और भाजपा प्रवक्ता ने रखी अपनी बात. (Photo Credit; ETV Bharat)

'हम साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे' : उन्होंने बताया कि शिवाजी महाराज मराठा गौरव के प्रतीक हैं. लखनऊ में मराठी बस्ती के बीच उनकी प्रतिमा सामाजिक एकता का संदेश देगी. उन्होंने कहा कि उनको इस बात से कोई समस्या नहीं है कि चौराहे का नाम किसके नाम पर है. वीर महाराज शिवाजी की प्रतिमा यहां पास में है. वह हर हाल में लगाई जाएगी. उन्होंने कहा कि एक बिल्डर लॉबी हमारी प्रतिमा के खिलाफ लगी हुई है. हम उनकी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे.

अमित टंडन बोले- सीएम ने पिता के नाम पर किया था नामकरण : इसी महीने नगर निगम की बैठक में दिवंगत साहित्यकार अमृत लाल नागर के नाम पर चौराहे का नामकरण किया गया. इस पर पूर्व सांसद टंडन के बेटे अमित टंडन ने कहा कि साल 2018 में सीएम योगी ने मेरे पिता के नाम पर नामकरण किया था. साक्ष्य मौजूद हैं. लोकार्पण समारोह भी हुआ है. इसे बदलना अपमान है. यह विवाद केवल नामकरण तक सीमित नहीं है.

हाल ही में किया गया है चौराहे का नामकरण.
हाल ही में किया गया है चौराहे का नामकरण. (Photo Credit; ETV Bharat)

'सभी को मिलना चाहिए उचित स्थान' : वहीं भाजपा के अंदरूनी गुटबाजी के संकेत मिल रहे हैं. टंडन खेमे का मानना है कि नागर का नामकरण स्थानीय साहित्य प्रेमियों को खुश करने की कोशिश है, जबकि शिवाजी का दावा मराठी वोट बैंक को साधने का है. बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि तीनों ही महापुरुष हैं. इन्हें लेकर विवाद नहीं होना चाहिए. सभी को उचित स्थान मिलना चाहिए.

सामाजिक सद्भाव की मजबूती में टंडन का अहम योगदान : लाल जी टंडन (12 अप्रैल 1935 - 21 जुलाई 2020) लखनऊ के 'चलते-फिरते विश्वकोश' के रूप में विख्यात थे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े इस वरिष्ठ भाजपा नेता ने 1968 में पहली बार नगर महापालिका सभासद के रूप में राजनीति में कदम रखा. वे उत्तर प्रदेश विधानसभा, विधान परिषद और 2009-14 तक लोकसभा के सदस्य रहे.

कल्याण सिंह और मायावती सरकारों में कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने शहरी विकास विभाग संभाला. 2018 में बिहार, फिर मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने. लखनऊ की राजनीति, संस्कृति और समाज के जानकार टंडन को 'बाबू जी' कहा जाता था. उनका योगदान लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने में अमूल्य रहा.

चौराहे पर लगा शिलापट्ट.
चौराहे पर लगा शिलापट्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)

वीरता और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक हैं शिवाजी महाराज : छत्रपति शिवाजी महाराज (19 फरवरी 1630 - 3 अप्रैल 1680) मराठा साम्राज्य के संस्थापक और हिंदवी स्वराज्य के प्रणेता थे. शिवनेरी दुर्ग में जन्मे शिवाजी ने माता जीजाबाई और गुरु रामदास के आशीर्वाद से कम उम्र में ही मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया. 1674 में रायगढ़ में राज्याभिषेक के बाद 'छत्रपति' बने.

उनकी रणनीतिक प्रतिभा ने सूरत लूट, अफजल खान वध और पुरंदर की संधि जैसे प्रसंग रचे. सेना में गुरिल्ला युद्धकला और नौसेना की स्थापना की. धार्मिक सहिष्णुता, न्यायपूर्ण प्रशासन और स्वराज्य के सिद्धांतों से प्रेरित शिवाजी आज भी वीरता और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक हैं.

हिंदी साहित्य के प्रमुख उपन्यासकार थे अमृत लाल : अमृत लाल नागर (17 अगस्त 1916 - 23 फरवरी 1990) चौक के कोनेश्वर चौराहे पास रहते थे. हिंदी साहित्य के प्रमुख उपन्यासकार थे. उन्हें 'बूंद और समुद्र' पर साहित्य अकादमी पुरस्कार (1967) और 1981 में पद्म भूषण मिला. आगरा के गुजराती ब्राह्मण परिवार में जन्मे नागर ने आर्थिक तंगी के बावजूद स्वाध्याय से साहित्य, इतिहास और पुराणों का ज्ञान अर्जित किया.

शिवाजी की प्रतिमा के संबंध में लिखा गया पत्र.
शिवाजी की प्रतिमा के संबंध में लिखा गया पत्र. (Photo Credit; ETV Bharat)

'अमृत और विष', 'मानस का हंस', 'एकदा नैमिषारण्ये' जैसी कृतियों में सामाजिक यथार्थ और पौराणिक कथानक बुने. लखनऊ में बसकर उन्होंने आकाशवाणी में ड्रामा प्रोड्यूसर के रूप में भी योगदान दिया. उनकी भाषा सरल, मुहावरों से युक्त और जीवन-दर्शन से ओतप्रोत रही.

शासन स्तर पर होगा अंतिम फैसला : अब सवाल यह है कि तीनों दावों में से कौन सा प्रबल होगा? नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि अंतिम फैसला शासन स्तर पर होगा. सीएम योगी आदित्यनाथ के पुराने फैसले का सम्मान करते हुए संतुलन साधने की कोशिशें जारी हैं. यह विवाद लखनऊ की सियासत को नई ऊंचाई दे रहा है, जहां विरासत और वोटबैंक का खेल चल रहा है, क्या यह विवाद सुलझेगा या और गहराएगा? आने वाले दिनों में इस पर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.

