लखनऊ के चौक चौराहे पर 3 महापुरुषों की दावेदारी; अमृत लाल नागर-लालजी टंडन-शिवाजी महाराज में से किसकी लगेगी प्रतिमा?, पढ़िए डिटेल

एक चौराहे पर 3 महापुरुषों की प्रतिमा को लेकर विवाद. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : राजधानी के चौक चौराहे पर 3 महापुरुषों की प्रतिमाओं की दावेदारी से नया बखेड़ा खड़ा हो गया है. ऐतिहासिक पुराने इलाके चौक में स्थित चौक चौराहा कभी नवाबी ठाठ-बाट और चिकनकारी की चमक से जगमगाता था, आज यह अनोखे विवाद का शिकार हो गया है. यहां वरिष्ठ साहित्यकार अमृत लाल नागर, दिवंगत भाजपा नेता लालजी टंडन और मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगवाने को लेकर खींचतान चल रही है. तीनों में से किसी एक की ही प्रतिमा को स्थान मिल पाएगा. नगर निगम की कार्यकारिणी ने हाल ही में चौक चौराहे का नामकरण अमृत लाल नागर के नाम पर कर दिया है. लालजी टंडन समर्थक पुराने फैसले का हवाला देकर इसका विरोध कर रहे हैं. इसे लेकर सियासत गर्मा गई है. पार्षद बोले-नियम के अनुसार हुआ नामकरण : अमृतलाल नागर के नाम पर चौराहे का नामकरण करवाने का प्रस्ताव रखने वाले चौक क्षेत्र के पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य अनुराग मिश्रा अन्नू ने बताया कि वरिष्ठ साहित्यकार अमृतलाल नागर के नाम पर इस चौराहे का नामकरण पूरे नियम से हुआ है. सभी कार्रवाई नगर निगम के मानकों के अनुरूप हुई है. लालजी टंडन चौराहा दूसरी जगह है. इसमें कोई गड़बड़ कहीं नहीं हुई है. प्रतिमा लगाने का चल रहा विवाद. (Video Credit; ETV Bharat) मराठी समाज के अध्यक्ष बोले- शासन से मिल चुकी मंजूरी : वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश मराठी समाज शिवाजी की प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति होने का दावा ठोक रहा है. यह विवाद सितंबर 2025 में तब भड़का जब मराठी समाज ने गणेशोत्सव के दौरान पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह की मौजूदगी में शिवाजी की प्रतिमा लगाने की घोषणा की. समाज के अध्यक्ष उमेश कुमार पाटिल ने बताया कि शासन से मंजूरी मिल चुकी है. उत्तर प्रदेश मराठी समाज के अध्यक्ष और भाजपा प्रवक्ता ने रखी अपनी बात. (Photo Credit; ETV Bharat) 'हम साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे' : उन्होंने बताया कि शिवाजी महाराज मराठा गौरव के प्रतीक हैं. लखनऊ में मराठी बस्ती के बीच उनकी प्रतिमा सामाजिक एकता का संदेश देगी. उन्होंने कहा कि उनको इस बात से कोई समस्या नहीं है कि चौराहे का नाम किसके नाम पर है. वीर महाराज शिवाजी की प्रतिमा यहां पास में है. वह हर हाल में लगाई जाएगी. उन्होंने कहा कि एक बिल्डर लॉबी हमारी प्रतिमा के खिलाफ लगी हुई है. हम उनकी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे. अमित टंडन बोले- सीएम ने पिता के नाम पर किया था नामकरण : इसी महीने नगर निगम की बैठक में दिवंगत साहित्यकार अमृत लाल नागर के नाम पर चौराहे का नामकरण किया गया. इस पर पूर्व सांसद टंडन के बेटे अमित टंडन ने कहा कि साल 2018 में सीएम योगी ने मेरे पिता के नाम पर नामकरण किया था. साक्ष्य मौजूद हैं. लोकार्पण समारोह भी हुआ है. इसे बदलना अपमान है. यह विवाद केवल नामकरण तक सीमित नहीं है.