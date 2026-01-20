ETV Bharat / state

पहली बार असम से गोमती नगर रेलवे स्टेशन पहुंची अमृत भारत ट्रेन, अधिकारियों ने यात्रियों का किया स्वागत

30 जनवरी से ट्रेन दोनों ओर से सप्ताह में एक-एक दिन चलेगी. जनरल व स्लीपर क्लास में यात्री सफर कर सकेंगे.

रेलवे स्टाफ का किया गया स्वागत.
रेलवे स्टाफ का किया गया स्वागत. (Photo Credit; North Eastern Railway)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 9:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : असम में शक्ति पीठ मां कामख्या को कनेक्ट करने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस 18 जनवरी को उद्घाटन के बाद मंगलवार को लखनऊ के गोमतीनगर रेलवे स्टेशन पहुंची. गोमतीनगर रेलवे स्टेशन पर अफसरों ने ट्रेन का स्वागत किया. अब 30 जनवरी से नियमित ट्रेन का संचालन किया जाएगा.

पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्ता ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जनवरी को कई नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी. इसमें 05949 डिब्रुगढ़-गोमती नगर अमृत भारत स्पेशल भी थी. मंगलवार को गोमतीनगर स्टेशन पर यह ट्रेन पहली बार पहुंची.

अमृत भारत का अधिकारियों ने फूल मालाओं के साथ लोको पायलटों, ट्रेन मैनेजर और यात्रियों का स्वागत किया. अमृत भारत ट्रेनें आम आदमी को ध्यान में रख कर बनाई गईं हैं. आम जनता को किफायती दरों पर जनरल व स्लीपर क्लास में यात्रा करते समय प्रीमियम ट्रेनों की तरह अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक तेज व सुरक्षित यात्रा अनुभव प्रदान कराना है.

उन्होंने बताया कि 30 जनवरी से नियमित ट्रेन के रूप में इसका संचालन होगा. यह ट्रेन दोनों ओर से सप्ताह में एक-एक दिन चलेगी. 15949 डिब्रुगढ़-गोमतीनगर अमृत भारत एक्सप्रेस हर शुक्रवार को चलेगी. डिब्रूगढ़ से रात नौ बजे चलकर गुवाहाटी, कामाख्या, न्यू जलपाईगुड़ी, कटिहार, हाजीपुर, छपरा होते हुए तीसरे दिन गोरखपुर से सुबह सात बजे होकर खलीलाबाद, बस्ती, मनकापुर, अयोध्या धाम सुबह 10:10 बजे, अयोध्या कैंट सुबह 10:40 बजे और बाराबंकी से छूटकर गोमतीनगर दोपहर 01:30 बजे पहुंचेगी.

वापसी में एक फरवरी से यह ट्रेन हर रविवार को चलेगी. 15950 गोमतीनगर-डिब्रुगढ़ अमृत भारत एक्सप्रेस हर रविवार को शाम 6:40 बजे चलकर अयोध्या कैंट रात 9:40 बजे, अयोध्या धाम रात 10:05 बजे होकर गोरखपुर रात दो बजे पहुंचेगी. यहां से चलकर तीसरे दिन डिब्रूगढ़ दोपहर में 12:40 बजे पहुंचेगी.

यह भी पढ़ें : जानें अंगीठी, हीटर और ब्लोअर कैसे बन जाते हैं मौत का कारण? यूपी में 48 दिन में 956 की हुई मौत

TAGGED:

AMRIT BHARAT TRAIN
LUCKNOW TO KAMAKHYA TRAIN
LUCKNOW NEWS
लखनऊ से कामाख्या के बीच ट्रेन
LUCKNOW TO KAMAKHYA TRAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.