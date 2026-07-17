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बालोद और सरोना रेलवे स्टेशन हुआ आधुनिक, पीएम मोदी ने किया वर्चुअल उद्घाटन, यात्रियों को मिलेंगी कई सुविधाएं

आपको बता दें कि पुनर्विकास के पश्चात बालोद स्टेशन अब अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हो गया है, जिससे क्षेत्र के यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी. कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद भोजराज नाग ने मंच के स्टेशन का फिजिकल उदघाटन करते हुए इसे लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर बताया. उन्होंने कहा कि देशभर में 20 राज्यों के 75 रेलवे स्टेशन का आज लोकार्पण हुआ है, ये स्टेशन जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है. यहां पर उन्हें एयरपोर्ट स्तर की सुविधाएं मिलेंगी. देशभर में 1300 से अधिक रेलवे स्टेशन को पुनर्विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है. सांसद नाग ने प्रधानमंत्री और रेलमंत्री का आभार व्यक्त किया.

बालोद/रायपुर: अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया. इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के भी सरोना और बालोद रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया गया.

क्या कहते हैं जनप्रतिनिधि

जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष दुर्गानंद साहू ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के दूरगामी सोच के परिणाम के चलते इस रेलवे स्टेशन को फिर से विकसित किया गया है और यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है. वहीं संदीप सिंह ने कहा कि बालोद शहर को यह सुविधा मिल रही है यह स्टेशन आज एक अलग रूप में देखने को मिल रहा है.

स्टेशन में ये सुविधाएं

यात्रियों के सुगम प्रवेश और निकासी के लिए भव्य प्रवेश द्वार

यात्रियों की सुविधा के लिए लिफ्ट लगाई गई जिससे बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को आराम मिलेगा

बारिश और धूप से बचने के लिए प्लेटफॉर्म पर कवर शेड लगाए गए हैं.

ट्रेन और कोच की स्थिति की सटीक जानकारी देने के लिए कोच गाइडेंस डिस्प्ले सिस्टम

मॉल्स की तरह स्टेशनों पर भी दिशा निर्देशों और जानकारी के लिए आधुनिक साइन बोर्ड

दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष सुविधाओं का भी प्रावधान किया जा रहा है. इनमें रैंप, मार्क पार्किंग और लो हाइट टिकट बुकिंग काउंटर शामिल हैं. अलग से टॉयलेट, लो हाइट ड्रिंकिंग वाटर बूथ और व्हीलचेयर की व्यवस्था. कोच गाइडेंस सिस्टम, साइनेज और स्टैंडर्ड टैक्सटाइल गाइड जैसे साधन उपलब्ध हैं.

सरोना रेलवे स्टेशन का लोकार्पण (ETV BHARAT)

सरोना रेलवे स्टेशन का भी लोकार्पण

देशभर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों में रायपुर मंडल का सरोना रेलवे स्टेशन भी शामिल है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 50 स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत किया जा रहा है. इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के 32 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिसमें शामिल सरोना रेलवे स्टेशन का लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत से व्यापक आधुनिकीकरण किया गया है.

सरोना रेलवे स्टेशन पर आयोजित लोकार्पण समारोह में राज्यपाल रमेन डेका, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, मेयर मीनल चौबे, SECR महाप्रबंधक तरुण प्रकाश और रायपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक दयानंद सहित रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहे.

सरोना स्टेशन पर आधुनिक स्टेशन भवन, विस्तृत सर्कुलेटिंग एरिया, नया प्रवेश क्षेत्र, सुव्यवस्थित प्रवेश एवं निकास द्वार, आधुनिक फुट ओवर ब्रिज, 7 नए प्लेटफॉर्म शेल्टर समेत कई सुविधा दी गई है. सरोना रेलवे स्टेशन का इतिहास वर्ष 1891 से जुड़ा है, जब ब्रिटिशकालीन बंगाल नागपुर रेलवे द्वारा इसे हावड़ा–नागपुर–मुंबई मुख्य रेलमार्ग पर एक परिचालन एवं सिग्नलिंग केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था.