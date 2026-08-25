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यात्रीगण ध्यान दें! गोरखपुर से दिल्ली और बांद्रा के लिये "अमृत भारत" ट्रेन, जानिये कब से होगी शुरुआत?

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

गोरखपुर : पूर्वोत्तर रेलवे ने दिल्ली और मुंबई के लिए दो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात यात्रियों को दी है. जिसका संचालन 27 और 28 अगस्त से होने जा रहा है. 27 अगस्त को अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन गोरखपुर से दिल्ली के लिए रवाना होगी, जबकि 28 अगस्त को गोरखपुर से बांद्रा के लिए यह ट्रेन रवाना होगी. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि पहले यह ट्रेन स्पेशल ट्रेन के रूप में चला करती थी लेकिन, रेलवे बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि अब यह अपग्रेड करते हुए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में चलेंगी और इसी ट्रेन की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) उन्होंने कहा कि इन ट्रेनों के चलने से निश्चित रूप से पूर्वांचल के लोगों को दिल्ली और मुंबई जाने के लिए दो अतिरिक्त ट्रेनों की सुविधा प्राप्त हो रही है. जिससे यात्रियों को बड़ा लाभ मिलेगा और उनकी डिमांड भी पूरी होती नजर आ रही है.

