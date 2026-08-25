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यात्रीगण ध्यान दें! गोरखपुर से दिल्ली और बांद्रा के लिये "अमृत भारत" ट्रेन, जानिये कब से होगी शुरुआत?

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने दी जानकारी.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 5:41 PM IST

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गोरखपुर : पूर्वोत्तर रेलवे ने दिल्ली और मुंबई के लिए दो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात यात्रियों को दी है. जिसका संचालन 27 और 28 अगस्त से होने जा रहा है. 27 अगस्त को अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन गोरखपुर से दिल्ली के लिए रवाना होगी, जबकि 28 अगस्त को गोरखपुर से बांद्रा के लिए यह ट्रेन रवाना होगी.

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि पहले यह ट्रेन स्पेशल ट्रेन के रूप में चला करती थी लेकिन, रेलवे बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि अब यह अपग्रेड करते हुए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में चलेंगी और इसी ट्रेन की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी.

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि इन ट्रेनों के चलने से निश्चित रूप से पूर्वांचल के लोगों को दिल्ली और मुंबई जाने के लिए दो अतिरिक्त ट्रेनों की सुविधा प्राप्त हो रही है. जिससे यात्रियों को बड़ा लाभ मिलेगा और उनकी डिमांड भी पूरी होती नजर आ रही है.


उन्होंने बताया कि अभी आनंद विहार टर्मिनल से दरभंगा, नई दिल्ली से राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना, आनंद विहार टर्मिनल से छपरा, आनंद विहार टर्मिनल से हावड़ा और पुरानी दिल्ली से गया के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस चलती है.

उन्होंने बताया कि यह जो अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू हो रही है इसमें पुरानी दिल्ली से गोरखपुर के साथ ही बस्ती, गोंडा, बरेली आने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी. गोरखपुर से पुरानी दिल्ली को जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस जो 27 अगस्त बृहस्पतिवार से रात 10:45 पर चलकर अगले दिन दोपहर 12:50 पर पुरानी दिल्ली पहुंचेगी.

वापसी में ट्रेन 28 अगस्त से पुरानी दिल्ली से दोपहर 2:10 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 6:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी. रास्ते में इसका ठहराव खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा, बुढ़वल, सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद और गाजियाबाद में होगा. इस ट्रेन में सिर्फ शयनयान और सामान्य कोच लगाए जा रहे हैं.

वहीं, बांद्रा को जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन 28 अगस्त शुक्रवार को यहां से चलेगी और 29 अगस्त से प्रत्येक शनिवार को चलाई जाएगी. इस ट्रेन में सामान्य, द्वितीय श्रेणी के 11, शयनयान श्रेणी के 8 और पेंट्रीकार समेत कुल 22 कोच लगाए जाएंगे.

यह ट्रेन 15085 और 15086 नंबर से चला करेगी. 28 अगस्त को यह सुबह 7:50 पर गोरखपुर स्टेशन से प्रस्थान करेगी और दूसरे दिन शाम को 6:00 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी. बांद्रा टर्मिनस से यह 29 अगस्त की रात 9:20 पर चलेगी और दूसरे दिन सुबह 6:45 पर गोरखपुर पहुंचेगी. इस ट्रेन की रफ्तार 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी.

यह भी पढ़ें : गोरखपुर-नई दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस को मिली मंजूरी, ट्रेन यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

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