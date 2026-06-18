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गुलाबी नगरी से मिथिला तक सीधी राह: जयपुर-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस 21 जून से, सप्ताह में 6 दिन दौड़ेगी

जयपुर-दरभंगा के बीच नई ट्रेन को मंत्री वैष्णव दिखाएंगे हरी झंडी ( Source : India Railway )

जयपुर: केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव 21 जून को जयपुर से जयपुर (खातीपुरा)-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. यह ट्रेन सप्ताह में छह दिन चलेगी. यह ट्रेन गुलाबी नगरी को मिथिला से सीधे जोड़ेगी. उत्तर-पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि जयपुर (खातीपुरा)-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस राजस्थान और बिहार के बीच संपर्क को नई गति प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण रेल सेवा है. यह ट्रेन यात्रियों को संरक्षित, सुगम और आरामदायक यात्रा का विकल्प उपलब्ध कराएगी. विशेष रूप से रोजगार, शिक्षा, व्यापार और पारिवारिक कारणों से यात्रा करने वाले यात्रियों को इस रेल सेवा से लाभ मिलेगा. वर्तमान में अजमेर से दरभंगा के लिए साप्ताहिक रेल सेवा का संचालन किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त इस नई रेल सेवा से यात्री लाभान्वित होंगे. सुदर्शन ने बताया कि जयपुर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन स्थलों और औद्योगिक विकास के लिए प्रसिद्ध है. वहीं, दरभंगा मिथिला संस्कृति, शिक्षा और ऐतिहासिक महत्व का प्रमुख केंद्र है. यह रेल सेवा दोनों क्षेत्रों के बीच आवागमन को सुगम बनाते हुए सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगी.