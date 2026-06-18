ETV Bharat / state

गुलाबी नगरी से मिथिला तक सीधी राह: जयपुर-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस 21 जून से, सप्ताह में 6 दिन दौड़ेगी

मेंटेनेंस सुविधाओं के लिए खातीपुरा स्टेशन पर 205 करोड़ रुपए की लागत से कोच केयर कॉम्पलेक्स का निर्माण किया गया है.

New Train Jaipur to Darbhanga
जयपुर-दरभंगा के बीच नई ट्रेन को मंत्री वैष्णव दिखाएंगे हरी झंडी (Source : India Railway)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 18, 2026 at 8:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव 21 जून को जयपुर से जयपुर (खातीपुरा)-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. यह ट्रेन सप्ताह में छह दिन चलेगी. यह ट्रेन गुलाबी नगरी को मिथिला से सीधे जोड़ेगी.

उत्तर-पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि जयपुर (खातीपुरा)-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस राजस्थान और बिहार के बीच संपर्क को नई गति प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण रेल सेवा है. यह ट्रेन यात्रियों को संरक्षित, सुगम और आरामदायक यात्रा का विकल्प उपलब्ध कराएगी. विशेष रूप से रोजगार, शिक्षा, व्यापार और पारिवारिक कारणों से यात्रा करने वाले यात्रियों को इस रेल सेवा से लाभ मिलेगा.

वर्तमान में अजमेर से दरभंगा के लिए साप्ताहिक रेल सेवा का संचालन किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त इस नई रेल सेवा से यात्री लाभान्वित होंगे. सुदर्शन ने बताया कि जयपुर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन स्थलों और औद्योगिक विकास के लिए प्रसिद्ध है. वहीं, दरभंगा मिथिला संस्कृति, शिक्षा और ऐतिहासिक महत्व का प्रमुख केंद्र है. यह रेल सेवा दोनों क्षेत्रों के बीच आवागमन को सुगम बनाते हुए सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगी.

पढ़ें: देश की दो ट्यूरिस्ट सिटी उदयपुर व चंडीगढ़ रेल से जुड़ी, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी

इन स्टेशनों को मिलेगा लाभ: उन्होंने बताया कि इस नई ट्रेन का ठहराव दौसा, बांदीकुई, मंडावर महुवा रोड, भरतपुर, ईदगाह, आगरा, टूंडला, इटावा, कानपुर सेंट्रल, उन्नाव, ऐशबाग, गोमतीनगर, बाराबंकी, गोंडा, गोरखपुर, कप्तानगंज, बगहा, नरकटियागंज, सिकटा, रक्सौल, बैरगनियां, सीतामढ़ी, जनकपुर रोड तथा कमतौल स्टेशनों पर होने से इनके आस-पास के क्षेत्रों के निवासियों को विशेष लाभ मिलेगा. सुदर्शन ने बताया कि जयपुर (खातीपुरा)-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस का प्राइमरी मेंटेनेंस नवनिर्मित कोच केयर कॉम्पलेक्स, खातीपुरा, फेज-2 में किया जाएगा. मेंटेनेंस सुविधाओं को उत्कृष्ट बनाने के लिए खातीपुरा स्टेशन पर 205 करोड़ रुपए की लागत से कोच केयर कॉम्पलेक्स का निर्माण किया गया है.

एक ही स्थान पर होगा अनुरक्षण का काम: कोच केयर कॉम्पलेक्स के निर्माण से सभी प्रकार की ट्रेनों जैसे वंदे भारत, डेमू, एलएचबी रेक और अन्य सभी प्रकार की ट्रेनों के रेक का अनुरक्षण कार्य एक ही स्थान पर किया जा सकेगा. अत्याधुनिक तकनीकों और सुविधाओं के समावेश से खातीपुरा कोच केयर कॉम्पलेक्स रेलवे अनुरक्षण में बेहतर गुणवत्ता, अधिक संरक्षा और कम समय में अधिक रेकों के अनुरक्षण की क्षमता भविष्य में इस क्षेत्र में अधिक ट्रेनों के संचालन का मार्ग प्रशस्त करेगी. उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव 21 जून को प्रातः बीकानेर-अहमदाबाद नई रेल सेवा (प्रतिदिन) को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे.

TAGGED:

जयपुर दरभंगा अमृत भारत ट्रेन
AMRIT BHARAT EXPRESS
RAILWAY MINISTER ASHWINI VAISHNAW
NEW TRAIN JAIPUR TO DARBHANGA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.