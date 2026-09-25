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यात्रीगण ध्यान दें! बिहार-गुजरात के यात्रियों को सौगात, भुज और बरौनी के बीच चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने दी जानकारी.

अमृत भारत एक्सप्रेस (ANI)
अमृत भारत एक्सप्रेस (ANI) (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 8:22 PM IST

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गोरखपुर : भारतीय रेल भुज और बरौनी के बीच गोरखपुर के रास्ते सप्ताह में तीन बार चलने वाली नई अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू करने जा रहा है. रेलवे बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी है. यह नई रेल सेवा गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ते हुए 2,532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी.

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि यह रेल सेवा सप्ताह में तीन दिन संचालित होगी. रेलगाड़ी संख्या 19427 भुज-बरौनी अमृत भारत एक्सप्रेस भुज से 17:30 बजे प्रस्थान करेगी और 04:05 बजे बरौनी पहुंचेगी. वापसी में रेलगाड़ी संख्या 19428 बरौनी-भुज अमृत भारत एक्सप्रेस बरौनी से 23:55 बजे प्रस्थान करेगी और 13:15 बजे भुज पहुंचेगी.

उन्होंने बताया कि भुज-बरौनी रेलगाड़ी सोमवार, बुधवार और शनिवार को चलेगी, जबकि बरौनी-भुज रेलगाड़ी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को चलेगी. नई रेल सेवा के मार्ग में कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर वाणिज्यिक ठहराव होगा, जिनमें समाखियाली, अहमदाबाद, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, हाथरस, बरेली, इज्जतनगर, पीलीभीत, लखीमपुर, गोंडा, गोरखपुर, सीवान, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर शामिल हैं.

उन्होंने बताया कि नई रेल सेवा देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच रेल यात्रा का एक अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करेगी.

उन्होंने बताया कि इसके अलावा रेल प्रशासन द्वारा पूर्व मध्य रेलवे के मुगमा स्टेशन के री-मॉडलिंग कार्य के साथ न्यू ओम बेसको साइडिंग से कनेक्शन और पैनल इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 15027/15028 सम्बलपुर-गोरखपुर-सम्बलपुर एक्सप्रेस के मार्ग परिवर्तन में कुछ संशोधन किया गया.

उन्होंने बताया कि जिसके फलस्वरूप सम्बलपुर से 26, 27, 28, 29 एवं 30 सितंबर तथा 01 एवं 02 अक्टूबर, 2026 को चलने वाली 15027 सम्बलपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग जसीडीह-देवघर-बाका-भागलपुर-मुंगेर-बरौनी के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप यह गाड़ी 25 सितंबर से 04 अक्टूबर, 2026 तक झाझा, जमुई, किऊल, लक्खीसराय, बड़हिया एवं हाथीदह जं. स्टेशनों पर नहीं रुकेगी.

वहीं, गोरखपुर से 26, 27, 28, 29 एवं 30 सितंबर तथा 02, 03 एवं 04 अक्टूबर, 2026 को चलने वाली 15028 गोरखपुर-सम्बलपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग बरौनी-मुंगेर-भागलपुर-बाका-देवघर-जसीडीह के रास्ते चलाई जायेगी.

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