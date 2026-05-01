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गोरखपुर-नई दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस को मिली मंजूरी, ट्रेन यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

सांसद रवि किशन ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय रेल मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया.

अमृत भारत एक्सप्रेस
अमृत भारत एक्सप्रेस (Photo credit : ANI)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 9:41 PM IST

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गोरखपुर : भाजपा सांसद रवि किशन की एक पहल से गोरखपुर और आस-पास के लोगों को बड़ी सुविधा मिलने जा रही है. सांसद की मेहनत रंग लाई है. केंद्रीय रेलवे मंत्री ने सांसद रवि किशन की मांग को स्वीकृति प्रदान करते हुए, नई-दिल्ली गोरखपुर अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्रालय ने पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी है. सांसद रवि किशन ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णन के प्रति आभार व्यक्त किया है.



सांसद रवि किशन ने कहा कि आज पीएम मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णन के नेतृत्व ने पूरे देश में रेल सेवाओं में पहले की तुलना में बढ़ोतरी हुई है. दुर्गम जगहों पर भी रेल सेवाएं मिल रहीं है. रेल नेटवर्क पूरे देश में काफी मजबूत हुआ है. आज देश में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है. जन जन तक हर सुविधाएं पहुंच रहीं हैं.

सांसद के जनसंपर्क अधिकारी पवन दुबे की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि गोरखपुरवासियों की प्रत्येक सुविधा का ध्यान रखना और इनकी सेवा करना सांसद की प्राथमिकता है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णन ने उनकी मांग स्वीकार कर ली है. जिससे दिल्ली से गोरखपुर के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस जल्द चलेगी. उन्होंने बताया कि इससे सिर्फ गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल और अन्य प्रदेशों के लोगों को भी राहत मिलेगी. यह ट्रेन आमजन को राहत देने के साथ-साथ विकास के नए द्वार का सृजन करेगी.

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