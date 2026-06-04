JSLPS का प्रयास लाया रंग, अपना मार्ट और MVM बाघिमा पालकोट फॉर्मर प्रोड्यूसर कंपनी के बीच हुआ समझौता
अपना मार्ट और MVM बाघिमा पालकोट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में समझौता हुआ है. आम्रपाली आम अब शहर के मॉल्स और बड़े बाजारों में भी मिलेंगे.
Published : June 4, 2026 at 1:20 PM IST
रांची: झारखंड के बागों से आने वाले आम्रपाली आमों की मिठास अब शहर के मॉल्स और बड़े बाजारों में ग्राहकों को आकर्षित करेगी. राजधानी रांची सहित राज्य के बड़े शहरों के बाजारों में राज्य का आम्रपाली आम लोग आसानी से खरीद सके, इसके लिए झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) की पहल पर अपना मार्ट और गुमला जिले के MVM बाघिमा पालकोट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (Farmer Producer Organization) के बीच समझौता हुआ है.
रांची के अपना मार्ट मॉल में उपलब्ध रहेंगे आम
पहले चरण में अपना मार्ट ने किसान उत्पादक संगठन (FPO) से 02 टन आम्रपाली आम की खरीद की है. समझौते के अनुसार FPO से आम खरीद का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा. राज्य की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की उपस्थिति में इसकी शुरुआत की गई. इस खास मौके पर JSLPS के CEO अनन्य मित्तल और अपना मार्ट के स्टेट CEO मनोज पांडेय मौजूद रहे. राज्य में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत की गई बागवानी से तैयार आम, रांची के सभी अपना मार्ट मॉल में उपलब्ध रहेंगे.
FPO से जुड़ी महिलाओं ने आभार जताया
JSLPS का उद्देश्य राज्य के सुदूर ग्रामीण इलाकों में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत तैयार आम का सही मूल्य दिलाना है. गुमला जिले के MVM बाघिमा पालकोट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (FPO) से जुड़ी भगवती देवी, करुणा देवी एवं कुमवारी बरवा ने इस पहल को लेकर JSLPS के साथ विभागीय मंत्री का विशेष आभार प्रकट किया.
ऑर्डर मिलने के बाद महिलाएं बेहद खुश
आम की बागवानी से जुड़ी दीदियों ने कहा कि अब तक उन्हें अपने आम केवल स्थानीय गांव के बाजारों में ही कम दामों पर बेचने पड़ते थे. लेकिन इस बार अपना मार्ट से आम खरीद का ऑडर मिलने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है. दोगुना दर पर उनके बागान का आम JSLPS के सहयोग से अपना मार्ट ने खरीदा है, ये राशि उनके परिवार के बेहतर भविष्य और खास कर बच्चों की शिक्षा में मददगार साबित होगी. इसके साथ ही भविष्य में आम की पैदावार में कैसे बढ़ोत्तरी हो, इसका वो हर संभव प्रयास करेंगी.
यह बहुत अच्छी शुरुआत हैः मंत्री दीपिका पांडेय सिंह
ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि यह एक बेहतर शुरुआत है. JSLPS की टीम ने आम बागवानी से जुड़ी दीदियों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है. ये मुस्कान आगे भी इसी तरह बनी रहे और राज्य के ज्यादा से ज्यादा FPO को भी अपने उत्पाद का अधिक मुनाफा मिल सके, इसकी कोशिश जारी रहेगी. बाजार में आम की मांग के अनुरूप वाजिब दर पर आम की उपलब्धता विभाग का लक्ष्य है.
उन्होंने कहा कि ऐसा करने से महिला आजीविका सशक्त होने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. इस मौके पर JSLPS के मुख्य परिचालन अधिकारी विष्णु परिदा, विनोद पांडेय, तापस रंजन बेहरा, संजय दास, अपना मार्ट के कैटेगरी हेड सुलभ बंसल, FPO अध्यक्ष भगवती देवी, करुणा देवी, सचिव के. बरवा और राहुल कुमार साहू मौजद थे.
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