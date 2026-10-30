ETV Bharat / state

खुशखबरी: बिहार के 73 लाख किसानों के खाते में पहुंचे 1,465 करोड़

"पीएम-किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को सीधे बैंक खातों में आर्थिक सहायता मिलना महत्वपूर्ण कदम है. पीएम-किसान की 24वीं किस्त के तहत बिहार के 73 लाख से अधिक किसान परिवारों को मिली आर्थिक सहायता राज्य के कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है." -सम्राट चौधरी, सीएम, बिहार

पटना में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में मंत्री (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पीएम-किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी होने के अवसर पर किसानों को बधाई दी. कार्यक्रम से जुड़े उनके संदेश में किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने को सरकार की प्रतिबद्धता बताया गया. उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना और कृषि को आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है.

उन्होंने फार्मर आईडी के माध्यम से किसानों को बीज, उर्वरक, अनुदान और उनकी उपज का उचित लाभ दिलाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी. मंत्री ने यह भी कहा था कि "बटाई पर खेती करने वाले किसान सरकारी सुविधाओं और अनुदान से वंचित नहीं रहें, इसके लिए सरकार संवेदनशीलता के साथ कदम उठा रही है."

कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पीएम-किसान योजना को किसानों के लिए प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता का महत्वपूर्ण माध्यम बताया. उन्होंने कहा था कि 'किसानों को सम्मान, खेती को संबल' योजना की मूल भावना है. उनके मुताबिक, सरकार की कोशिश है कि पात्र किसानों को योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से मिले.

पटना में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कार्यक्रम का उद्घाटन करते सीएम व अन्य (ETV Bharat)

पटना के ज्ञान भवन में इस अवसर पर राज्यस्तरीय पीएम-किसान उत्सव दिवस का आयोजन किया गया. कृषि विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उपस्थिति रहे. कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को पीएम-किसान सम्मान निधि सहित कृषि क्षेत्र से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और उन्हें योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक करना रहा.

बिहार के 73.29 लाख किसान लाभार्थियों के खाते में कुल 1,465.84 करोड़ रुपये भेजे गए. प्रत्येक पात्र किसान के खाते में 2,000 रुपये की राशि अंतरित की गई. यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में पहुंचाई गई.

इस सहायता से किसानों को बीज, खाद और खेती की दूसरी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत इससे पहले बिहार के किसानों को पहली 23 किस्तों में 33 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिल चुकी है.

बाढ़ और बारिश पर सरकार का एक्शन

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए प्रति किसान 7,000 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है. कृषि इनपुट सब्सिडी के माध्यम से भी 270 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं. सरकार किसानों के साथ हमेशा खड़ी है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पिछले दो दिनों में हुई बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर प्रभावित किसानों को चिह्नित करें तथा उन्हें मुआवजा उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करें.

टाल और दियारा के लिए नई नीति

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में पहली बार टाल और दियारा क्षेत्रों को व्यवस्थित करने के लिए गाद प्रबंधन नीति बनाकर खेती को सुचारू बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है. नेपाल की तराई से आने वाले पानी के साथ बड़ी मात्रा में गाद आने से किसानों को खेती में परेशानी होती है. इस समस्या के समाधान के लिए गाद हटाने की व्यवस्था शुरू की जा रही है. सभी जिलाधिकारियों एवं आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिया गया है कि बालू और गाद के कारण किसानों को होने वाली परेशानियों का समाधान सुनिश्चित करें.

बिजली और सौर ऊर्जा पर सब्सिडी

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि किसानों को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली उपलब्ध करायी जा रही है. कृषि फीडरों को शत प्रतिशत सौर ऊर्जा से जोड़ने की दिशा में भी काम हो रहा है. कृषि फीडरों के लिए सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 5,500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देनी पड़ती है. उन्होंने कहा कि खेती को लाभकारी बनाने और किसानों को खुशहाल करने के लिए जैविक खेती, ग्रीन एनर्जी तथा जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा.

पटना में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में मंत्री (ETV Bharat)

कृषि पर निर्भर है बड़ी आबादी

"बिहार की 76 प्रतिशत से अधिक आबादी की आजीविका कृषि पर निर्भर है. किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के साथ उनकी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) से जोड़ने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है." -सम्राट चौधरी, सीएम, बिहार

एथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहन

गन्ना उद्योग को बढ़ावा देने तथा एथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि किसानों को उनकी उपज का अधिक से अधिक लाभ मिल सके. गन्ने के साथ-साथ अनाज के छोटे-छोटे टुकड़ों से भी एथेनॉल उत्पादन की संभावनाओं पर काम किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें: पीएम किसान निधि में बैंक अकाउंट कैसे बदलें? किस्त आने से पहले पूरा करें प्रॉसेस, वरना हो जाएगा नुकसान