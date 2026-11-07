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झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी बैंक लूट बनी यूको बैंक राजधनवार की घटना, आंकड़ा पहुंचा पांच करोड़, कई हिरासत में!

गिरिडीह पुलिस की अलग-अलग टीमें जिले के विभिन्न थानों के साथ-साथ देवघर, बिहार के जमुई, वैशाली-पटना जैसे जिलों में दबिश दे रही हैं. इस बीच इस लूट कांड में बड़ा अपडेट आया हैं. लूट की पूरा आंकड़ा सामने आ चुका हैं. आंकड़ा लगभग पांच करोड़ का है. इसका जिक्र धनवार थाना में दर्ज की गई प्राथमिकी में है.

यूको बैंक लूट में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया (Etv Bharat)

इस बीच लूटकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है. लूट की पूरी राशि का आंकड़ा स्पष्ट हो चुका है, जो लगभग पांच करोड़ रुपये है. इसका उल्लेख धनवार थाना में दर्ज प्राथमिकी में किया गया है.

क्या लिखा है एफआईआर में

एफआईआर में यूको बैंक राजधनवार के शाखा प्रबंधक राहुल कुमार गोंड ने कहा कि लूटी गई नगद राशि और जेवरात का अनुमानित मूल्य पांच करोड़ रुपये है. इसमें 11.5 लाख नगद राशि है. राहुल ने एफआईआर में पूरी घटना का जिक्र करतें हुए बताया है कि कैसे अपराधी बैंक के अंदर दाखिल हुए और फिर कैसे सभी को कब्जे में लेकर लूट की घटना को अंजाम दिया. बता दें कि गुरुवार (5 नवंबर) को यूको बैंक के राजधनवार शाखा में लूट हुई थी.

बैंक के अंदर दाखिल हुए पांच अपराधियों ने कर्मियों के साथ-साथ ग्राहकों को गन पॉइंट पर लेकर घटना को अंजाम दिया था. घटना की जानकारी पर एसपी डॉ. बिमल कुमार की टीम एक्टिव हुई. अपराधियों का पीछा किया गया. झारखंड-तारा-चुंगलो होते भाग रहे अपराधियों के पीछे गिरिडीह पुलिस लगी और एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया. वहीं दो बाइक को भी जब्त किया गया. इसके बाद भी अभियान चलता रहा.

एसपी की टीम ने गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ की तो यह साफ हुआ कि अपराधियों की संख्या 7 थी. पांच बैंक के अंदर थे और दो बाहर. इनमें तीन अपराधी बिहार के थे तो दो गिरिडीह के बेंगाबाद इलाके के और दो देवघर जिले के. इन सभी की खोज जारी रखी गयी. जिले के तेज तर्रार अधिकारियों को इस कार्य में लगाया गया. ऐसे में पुलिस को महत्वपूर्ण लीड मिलती गई. हालांकि, टीम सभी को गिरफ्तार करने और लूटे गए सोना और नगद की बरामदगी में जुटी है. लोग कहते है कि हाल के वर्षों में बड़ी से बड़ी घटना का खुलासा गिरिडीह एसपी की टीम ने किया है. ऐसे में यह मामला गिरिडीह पुलिस के लिए चुनौती भरा है.

जमशेदपुर में हुई है सबसे बड़ी लूट