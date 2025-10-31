ETV Bharat / state

झुमरा और पारसनाथ में नक्सलियों को इतिहास बनाने वाले अफसरों को मिला गृह मंत्री दक्षता पदक, जानें क्या था अभियान

रांची: साल 2025 झारखंड पुलिस के लिए बेहद कामयाबी भरा रहा है. नक्सलियों के खिलाफ झारखंड पुलिस ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है. इस सफलता को जमीन पर उतारने वाले अफसरों और कर्मियों को अब इस अदम्य साहस और वीरता के लिए बड़ा सम्मान मिला है. झुमरा और पारसनाथ इलाके में नक्सलियों को इतिहास बनाने वाले तत्कालीन आईजी अभियान अमोल होमकर, तत्कालीन आईजी बोकारो माइकल राज, डीआईजी एसटीएफ, तत्कालीन बोकारो एसपी, डीआईजी, डिप्टी कमांडेंट और जवानों को केंद्रीय गृह मंत्रालय दक्षता पदक से नवाजा गया है.

पदक पाने वाले अफसरों ने बड़े क्षेत्र से किया नक्सलियों का सफाया

वर्तमान में आईजी रेल अमोल वेणुकांत होमकर को नक्सली अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं. इसके पीछे बड़ी वजह है. आईजी अभियान के पद पर रहते हुए आईपीएस अमोल होमकर ने भाकपा माओवादियों को पूरे झारखंड में कमजोर कर दिया, बेहतरीन रणनीति के बल पर अमोल होमकर ने एक समय भाकपा माओवादियों के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना रहे झुमरा और पारसनाथ से ही उनका सफाया कर दिया.

आईपीएस अमोल होमकर के नेतृत्व में ही पहली बार झारखंड में एक करोड़ का इनामी नक्सली विवेक मारा गया था, रणविजय जैसा कुख्यात नक्सली गिरफ्तार हुआ. यही नहीं दर्जनों हथियार बरामद किए गए थे. इस अभियान में उन्हें तत्कलीन बोकारो आईजी माइकल राज, तत्कालीन बोकारो डीआईजी सुरेंद्र झा, वर्तमान एसटीएफ डीआईजी इंद्रजीत महथा, तत्कालीन बोकारो एसपी मनोज स्वर्गीयरी, डिप्टी कमांडेंट मिथलेश और नक्सल अभियान में लगे जवानों का भरपूर सहयोग मिला. नतीजा झुमरा और पारसनाथ में नक्सली अब इतिहास हो गए हैं. झुमरा और पारसनाथ से नक्सलियों का सफाया करने वाली आईजी होमकर की टीम को केंद्रीय गृह मंत्रालय दक्षता पदक से नवाजा गया है.

जनवरी 2025 में शुरू हुआ था अभियान

साल 2025 के अप्रैल महीने में झारखंड के नक्सल इतिहास में पहली बार एक साथ आठ नक्सली मारे गए, जिसमें एक करोड़ का इनामी भी शामिल था. झारखंड पुलिस से लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय तक इस सफलता को लेकर गुड फील करते नजर आए थे. अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा इस अभियान में शामिल 14 अफसरों और कर्मियों को पदकों से सम्मानित किया गया है.

आपको बता दें कि झुमरा और पारसनाथ में मिली सफलता के पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है. झारखंड के तीन दिग्गज आईपीएस अफसरों के दो महीने की मेहनत का फल था. एक करोड़ के इनामी विवेक और उसके सात साथियों का एनकाउंटर. तीन आईपीएस अफसरों में एक तो खुद तत्कालीन आईजी अभियान अमोल होमकर ही थे. बोकारो के लुगु पहाड़ में 21 जनवरी को दो माओवादियों को मार गिराया था, इसी अभियान के दौरान 15 लाख का इनामी रणविजय महतो गिरफ्तार भी हुआ था लेकिन 20 अप्रैल को जो हुआ उसने इतिहास बन दिया.

पत्नी जया की मौत के बाद एक करोड़ का इनामी नक्सली विवेक एक बार फिर से गिरिडीह के पारसनाथ और बोकारो के झुमरा में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ था, इधर विवेक से जुड़े कई तरह के इनपुट तत्कालीन आईजी अभियान अमोल होमकर और आईजी सीआरपीएफ को प्राप्त हो रहे थे. विवेक के दस्ते को लेकर कई अहम जानकारियां डीजीपी अनुराग गुप्ता को भी मिल रही थी.

फिर क्या था, डीजीपी अनुराग गुप्ता, आईजी अभियान अमोल होमकर और सीआरपीएफ आईजी साकेत सिंह और बोकारो रेंज की पुलिस टीम के द्वारा विवेक उर्फ प्रयाग मांझी के दस्ते पर एक बड़ा प्रहार करने की प्लनिंग तैयार की गई. इन अधिकारियों ने करीब दो महीने तक विवेक और उसके दस्ते के हर तरह की जानकारी इकट्ठा करवाई, जैसे दस्ता रात में कहा ठहरता है? दिन में कहां रूकता है, उनके खाने का इंतजाम कौन करता है, ऐसी हर जानकारी इकट्ठा करवाई गई. वॉर रूम में तत्कलीन आईजी अभियान रात तक जागकर जानकारियां हासिल करते थे.

20 अप्रैल की रात मिली सटीक लोकेशन

एक करोड़ के इनामी विवेक दस्ते पर दो महीने तक वॉच करने के बाद आखिरकार वह दिन भी आ गया जब यह जानकारी मिली कि विवेक अपने दस्ते के 20 से ज्यादा नक्सलियों के साथ लुगु पहाड़ी की तराई में डेरा डाले हुए है. विवेक के दस्ते में होने की सूचना की भी पुष्टि हो गई. जिसके बाद 20 अप्रैल की देर शाम से ही झरखंड पुलिस मुख्यालय में हलचल तेज हो गई लेकिन इसकी जानकारी सिर्फ डीजीपी, आईजी अभियान और आईजी सीआरपीएफ तक ही रही.

कांफ्रेंस कॉल के जरिए डीजीपी अनुराग गुप्ता, आईजी अभियान अमोल होमकर और सीआरपीएफ आईजी साकेत सिंह ने विवेक के खिलाफ एक ऑपरेशन प्लान किया. जिसके बाद 209 कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ, झरखंड जगुआर और जिला पुलिस के चुनिंदा अफसरों को प्लनिंग में शामिल किया गया. आनन-फानन में जवानों के द्वारा झुमरा से लेकर लुगु पहाड़ी के हर उस इलाके को घेर लिया गया जहां से नक्सली दस्ते के बाहर निकलने की संभावना थी.

रातभर डटे रहे जवान और जागते रहे अधिकारी

20 अप्रैल की शाम से लेकर के 21 अप्रैल के तड़के चार बजे तक विवेक दस्ते के खिलाफ जंगल में घुसे जवान डटे रहे, जबकि आईजी अभियान रात भर जागे रहे और पल-पल की जानकारी लेते रहे, इसी बीच अभियान में लगी पूरी टीम 21 अप्रैल की सुबह करीब पांच बजे खुश हो गई, जब उन्हें लुगु पहाड़ी के नीचे नक्सलियों की हलचल दिखी, मूवमेंट दिखते ही रांची से लेकर बोकारो तक हलचल बढ़ गई.

आईजी अभियान अमोल होमकर और आईजी सीआरपीएफ एक दूसरे के संपर्क में थे, इसके साथ ही डीजीपी को भी पूरी जानकारी दी गई. जिसके बाद सबसे पहले नक्सलियों को जिंदा गिरफ्तार करने की रणनीति पर काम शुरू हुआ.