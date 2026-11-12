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यमुना में बढ़ा अमोनिया का स्तर, लुटियंस दिल्ली समेत कई इलाकों में जलापूर्ति बाधित

दिल्ली के यमुना में सफेद झाग ( Concept Image )

नई दिल्ली: यमुना नदी के पानी में अमोनिया का स्तर अचानक बढ़ जाने से सोनिया विहार वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट में जल उत्पादन प्रभावित हुआ है। इसके चलते बुधवार को राजधानी के कई प्रमुख इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित रही। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने प्रभावित निवासियों को पानी के टैंकर मंगवाने के लिए कंट्रोल रूम से संपर्क करने की सलाह दी है।

ये प्रमुख इलाके हुए प्रभावित