यमुना में बढ़ा अमोनिया का स्तर, लुटियंस दिल्ली समेत कई इलाकों में जलापूर्ति बाधित
यमुना नदी में अमोनिया का स्तर बढ़ने के कारण दिल्ली के कई इलाकों में जल संकट गहरा गया है.
Published : November 12, 2026 at 10:21 AM IST
नई दिल्ली: यमुना नदी के पानी में अमोनिया का स्तर अचानक बढ़ जाने से सोनिया विहार वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट में जल उत्पादन प्रभावित हुआ है। इसके चलते बुधवार को राजधानी के कई प्रमुख इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित रही। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने प्रभावित निवासियों को पानी के टैंकर मंगवाने के लिए कंट्रोल रूम से संपर्क करने की सलाह दी है।
ये प्रमुख इलाके हुए प्रभावित
एनडीएमसी के अनुसार, सोनिया विहार जल शोधन संयंत्र में उत्पादन कम होने से खान मार्केट, लोधी एस्टेट, गोल्फ लिंक्स, जोर बाग, रवींद्र नगर, भारती नगर, राष्ट्रपति एस्टेट, दिल्ली उच्च न्यायालय और लोधी रोड के कुछ हिस्सों में जलापूर्ति पर असर पड़ा है.
इसके अलावा पंडारा रोड, पंडारा पार्क, लोधी कॉलोनी, बी.के. दत्त कॉलोनी, अमृता शेरगिल मार्ग, जनपथ, किदवई नगर, लक्ष्मीबाई नगर, नई मोती बाग, काका नगर, सफदरजंग फ्लाईओवर, दिल्ली फ्लाइंग क्लब और भारती नगर के पास स्थित जेजे बस्तियों में भी पानी की किल्लत देखी गई.
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अब हालात सामान्य
दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के एक अधिकारी ने बताया कि बुधवार सुबह कुछ घंटों के लिए यमुना में अमोनिया का स्तर निर्धारित सीमा यानी एक पीपीएम (PPM) से ऊपर चला गया था, जिससे प्लांट में उत्पादन घटाना पड़ा. हालांकि, अधिकारी ने स्पष्ट किया कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और सभी वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट अपनी सामान्य क्षमता के साथ काम कर रहे हैं.
हाल ही में दिखी थी जहरीले झाग की परत
गौरतलब है कि यमुना में प्रदूषण की समस्या लगातार बनी हुई है. इससे पहले बीते 2 नवंबर और 23 अक्टूबर को भी दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के कालिंदी कुंज बैराज के पास यमुना नदी में सफेद जहरीले झाग की मोटी परत तैरती हुई देखी गई थी, जिससे नदी का एक बड़ा हिस्सा ढक गया था. इस पर दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि वह वर्ष 2022 से कालिंदी कुंज में लगातार सफाई अभियान चला रहा है और पिछले साल की सफाई से निकले अपशिष्ट (बचे हुए सामान) के प्रबंधन के लिए दो विशेष कैंप भी लगाए गए हैं.
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