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बिहार में कांवरिया मार्ग से 30 मीटर दूर कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस का रिसाव, टला बड़ा हादसा

गैस रिसाव का असर आसपास के इलाके में भी दिखाई दिया. अमोनिया गैस के प्रभाव से आसपास लगे हरे पौधे तक झुलस गए. घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

बड़ा हादसा टला: असल में कोल्ड स्टोरेज में अचानक अमोनिया गैस का तेजी से रिसाव होने लगा. इसकी सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम दो दमकल गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया. इसी दौरान कोल्ड स्टोरेज के कर्मचारियों ने रिसाव वाले वाल्व को बंद कर दिया. इसके बाद अग्निशमन कर्मियों ने पानी की बौछार कर गैस के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया.

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में बड़ा हादसा टल गया है. जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के अघोरिया बाजार स्थित एक आइस कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस का रिसाव शुरू हो गया है. जिस वजह से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. गनीमत रही कि समय रहते स्टोरेज कर्मियों और अग्निशमन विभाग की टीम की तत्परता से गैस के रिसाव को नियंत्रित कर लिया गया.

कांवरिया मार्ग से महज 30 मीटर दूर: जिस स्थान पर गैस का रिसाव हुआ, वह रामदयालु से बाबा गरीबनाथ मंदिर जाने वाले कांवरिया मार्ग से महज करीब 30 मीटर की दूरी पर स्थित है. सावन के मौके पर इस रास्ते से बड़ी संख्या में कांवरिया बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं. ऐसे में यदि समय रहते गैस रिसाव पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ी संख्या में कांवरियों के प्रभावित होने की आशंका थी.

क्या बोले कर्मी?: अग्निशमन विभाग के कर्मी विश्वजीत कुमार ने बताया कि अघोरिया बाजार स्थित आइस कोल्ड स्टोर में अमोनिया गैस रिसाव की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही टीम तत्काल दो दमकल गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया. कोल्ड स्टोरेज के कर्मचारियों ने गैस रिसाव वाले वाल्व को बंद कर दिया था. उन्होंने बताया कि घटना में किसी प्रकार की क्षति या हताहत होने की सूचना नहीं है.

"हमें सूचना मिली थी कि अघोरिया बाजार के पास अमोनिया गैस का रिसोव हो रहा है. सूचना पाकर हमारी टीम पहुंची और वाल्व से जो रिसाव था, उसे बंद कर दिया गया है. किसी प्रकार का जान-माल की क्षति नहीं है."- विश्वजीत कुमार, कर्मचारी, अग्निशमन विभाग

कई बीमारियों का खतरा: अमोनिया गैस का अधिक मात्रा में रिसाव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है. इसके संपर्क में आने से आंखों, त्वचा और श्वसन तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. हालांकि, समय रहते रिसाव को नियंत्रित कर लिए जाने से बड़ा हादसा टल गया.

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