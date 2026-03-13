ETV Bharat / state

आगरा में कोल्ड स्टोरेज से अमोनिया गैस का रिसाव, सांस लेने में दिक्कत, मुंह पर कपड़ा बांध खेतों में भागे ग्रामीण

ग्रामीण घबराकर गांव से बच्चों और परिवार के सदस्यों को लेकर खेतों की ओर भागे.

कोल्ड स्टोरेज से अमोनिया गैस का रिसाव
कोल्ड स्टोरेज से अमोनिया गैस का रिसाव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 13, 2026 at 7:14 AM IST

आगरा: बाह तहसील के पिनाहट थाना क्षेत्र के गांव कुकथरी में गुरुवार देर शाम कोल्ड स्टोरेज से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ. देखते ही देखते गांव में अफरा-तफरी मच गई. लोग घरों से बाहर निकल आए. सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाडियां और पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरा गांव खाली कराया. इस दौरान कई ग्रामीण की तबियत खराब हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. बाकी ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया. डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया.

जानकारी के अनुसार, पिनाहट थाना के गांव कुकथरी में गुरुवार देर शाम अचानक अमोनिया गैग की वजह से श्वांस लेने में दिक्कत होने लगी. ये अमोनिया गैस गांव के पास स्थित एक कोल्ड स्टोरेज से लीक हुई थी, जिससे गांव में खलबली मच गई. देखते ही देखते लोग घरों से बाहर निकल आए. कोल्ड स्टोर से अमोनिया गैस के रिसाव से लोग घबरा गए. मुंह पर कपड़ा बांधकर लोग गांव से निकलने लगे.

ग्रामीणों ने बताया कि गांव के पास ही दो कोल्ड स्टोर हैं, जिनमें से किसी एक से गैस का रिसाव हुआ है. अमोनिया गैग की बदबू इतनी तेज थी कि घरों में रहना मुश्किल था. बच्चे, युवा और बुजुर्गों को सांस लेने में परेशानी होने लगी. ग्रामीण घबराकर गांव से बच्चों और परिवार के सदस्यों को लेकर खेतों की ओर भागे. अमोनिया गैस के चलते ग्रामीणों ने मुंह पर कपड़ा बांध लिया, जिससे गैस का असर कम हो.

डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि गैस के रिसाव की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने गांव को खाली कराया है. पिनाहट थाना पुलिस के साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं.

संपादक की पसंद

