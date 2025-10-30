ETV Bharat / state

रामानुजगंज में आंवला नवमी का उत्साह, बड़ी संख्या में महिलाओं ने आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर लिया प्रसाद

कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी मनाई जाती है.

रामानुजगंज में आंवला नवमी का उत्साह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 30, 2025 at 6:03 PM IST

2 Min Read
बलरामपुर: जिले के रामानुजगंज में आंवला नवमी का त्यौहार श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया. महिलाओं ने मां महामाया मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद आंवला पेड़ के नीचे बैठकर प्रसाद ग्रहण किया. रामानुजगंज में कन्हर नदी तट पर मां महामाया मंदिर में कई महिलाएं जुटी थीं.

महिलाओं ने की पूजा: सैकड़ो की संख्या में महिलाओं ने पारंपरिक रूप से आंवला वृक्ष की पूजा की और कथा सुनी. इसके बाद अपने घर से प्रसाद स्वरुप बनाकर लाए हुए भोजन को पहले भगवान को अर्पित किया और फिर वहीं आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर कई महिलाओं ने प्रसाद ग्रहण किया.

रामानुजगंज में आंवला नवमी का उत्साह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी की पूजा करने से मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होता है, सुबह से ही लोग यहां पूजा करने आ रहे हैं, बहुत उत्साह है यहां आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं.- मां महामाया मंदिर के पूजारी नंदलाल पांडेय

आंवला नवमी का विशेष महत्व: रामानुजगंज की रहने वाली स्थानीय महिला रानी सोनी ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि आज नवमी तिथि पूजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है. अपने घर से बनाकर जो लाते हैं वह आंवला पेड़ के नीचे बैठकर खाते हैं. घर से हम खीर, पुड़ी, सब्जी, हलवा, भजिया और अगरौटा लेकर आए हैं. अगरौटा का ज्यादा महत्व रहता है.

बड़ी संख्या में महिलाओं ने आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर लिया प्रसाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पौराणिक रूप से कार्तिक महीना पवित्र माना जाता है इस मास में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है. आस्था श्रद्धा और भक्ति के साथ सदियों से यह आंवला नवमी का त्यौहार मनाया जा रहा है.

