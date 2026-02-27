आंवला एकादशी आज, आंवले के पेड़ की पूजा और भगवान विष्णु के ध्यान की खास अहमियत
सनातन धर्म में भगवान विष्णु की आराधना के लिए एकादशी का अलग ही महत्व है. भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार कहा जाता है.
बीकानेर: सनातन धर्म में एकादशी व्रत की अलग ही अहमियत है. शुक्ल और कृष्ण पक्ष के प्रत्येक पखवाड़े में एकादशी आती है. हर महीने में एकादशी के दो व्रत होते है. साल की 24 एकादशी का अलग अलग महत्व है. फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी शुक्रवार को है, जिसे आमलकी या आंवला एकादशी के नाम से जाना जाता है.
आंवला एकादशी का महत्व: होली से पहले आने वाली एकादशी पर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है इसलिए इसे आंवला एकादशी कहा जाता है. बीकानेर के पंचांगकर्ता पंडित राजेंद्र किराडू बताते हैं कि इस दिन आंवले के वृक्ष में विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए पद्य पुराण में भगवान विष्णु को आंवले का वृक्ष प्रिय बताया गया है.
कैसे करें पूजा: आमलकी एकादशी के दिन स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें. इसके बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें. इसके लिए भगवान विष्णु को पीला फूल, पीला चंदन, भोग लगाने के साथ तुलसी दल चढ़ाएं. इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर एकादशी व्रत कथा का पाठ करें. बाद में विधिवत आरती कर पूजा में हुई त्रुटि के लिए क्षमा याचना करें. दिनभर व्रत रखने के बाद अगले दिन सुबह व्रत का पारण कर लें.
पात्र व्यक्ति को दान का महत्व: सनातन धर्म शास्त्र, पूजा आराधना और व्रत उपवास के बाद दान दक्षिणा देने का महत्व है. यह कार्य अपनी स्वेच्छा से करना चाहिए. दान जबरन नहीं देना चाहिए. एकादशी व्रत के साथ दान का महत्व है. दान को अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए. इस दिन जरूरतमंद को भोजन कराना भी श्रेष्ठ है.
सात्विक रहकर करें पूजा: एकादशी के दिन और वैसे तो जिस दिन व्रत होता है, उसे दिन व्रती को सात्विक ही रहना चाहिए. इस दिन मांसाहार शराब या दूसरा नशे का सेवन नशे नहीं करना चाहिए. एकादशी तिथि के दिन चावल नहीं खाना चाहिए. भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी का शुक्रवार को होना संयोग है. शुक्रवार माता महालक्ष्मी का वार है. ऐसे में आज के दिन का महत्व संयोग बढ़ जाता है.
