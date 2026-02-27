ETV Bharat / state

आंवला एकादशी आज, आंवले के पेड़ की पूजा और भगवान विष्णु के ध्यान की खास अहमियत

बीकानेर: सनातन धर्म में एकादशी व्रत की अलग ही अहमियत है. शुक्ल और कृष्ण पक्ष के प्रत्येक पखवाड़े में एकादशी आती है. हर महीने में एकादशी के दो व्रत होते है. साल की 24 एकादशी का अलग अलग महत्व है. फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी शुक्रवार को है, जिसे आमलकी या आंवला एकादशी के नाम से जाना जाता है.

आंवला एकादशी का महत्व: होली से पहले आने वाली एकादशी पर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है इसलिए इसे आंवला एकादशी कहा जाता है. बीकानेर के पंचांगकर्ता पंडित राजेंद्र किराडू बताते हैं कि इस दिन आंवले के वृक्ष में विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए पद्य पुराण में भगवान विष्णु को आंवले का वृक्ष प्रिय बताया गया है.

कैसे करें पूजा: आमलकी एकादशी के दिन स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें. इसके बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें. इसके लिए भगवान विष्णु को पीला फूल, पीला चंदन, भोग लगाने के साथ तुलसी दल चढ़ाएं. इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर एकादशी व्रत कथा का पाठ करें. बाद में विधिवत आरती कर पूजा में हुई त्रुटि के लिए क्षमा याचना करें. दिनभर व्रत रखने के बाद अगले दिन सुबह व्रत का पारण कर लें.