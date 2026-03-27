ETV Bharat / state

अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत मंजूर, Allahabad High Court ने दिया आदेश

गत वर्ष देवरिया में धोखाधड़ी सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था.

amitabh thakur wife nutan thakur granted anticipatory bail allahabad high court order.
अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत मंजूर. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 8:46 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज/आगरा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की पत्नी और सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है. नूतन ठाकुर के खिलाफ गत वर्ष देवरिया के कोतवाली थाने में धोखाधड़ी और जालसाजी तथा अपराधिक षडयंत्र सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। ज़मानत अर्जी पर न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा ने सुनवाई की.

याची के अधिवक्ता का कहना था कि मामला 1999 का है जब अमिताभ ठाकुर देवरिया में एस पी के पद पर तैनात थे. नूतन देवी के नाम से ज़मीन का आवंटन हुआ था. इसकी प्राथमिकी पूरे 26 साल बाद 2025 में दर्ज़ कराई गई. अधिवक्ता का कहना था कि प्राथमिकी दूषित इरादे से दर्ज़ कराई गई है. शिकायकर्ता 2021 से ही लगातार शिकायतें दर्ज़ करा रहा मगर उसने कभी आवंटन रद्द कराने का प्रयास नहीं किया. कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है.



आगरा में हत्या के दोषी सगे भाइयों को उम्रकैद

आगरा में अपर जिला जज महेंद्र कुमार ने हत्या के दोषी दो भाईयों को आजीवन कारावास और 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. एडीजीसी नत्थू सिंह धाकरे ने बताया कि बिचपुरी निवासी लक्ष्मण शर्मा ने जगदीशपुरा थाना में तहरीर दी थी. जिसमें वादी लक्ष्मण शर्मा ने पुलिस को बताया था कि 10 अक्तूबर 2019 की दोपहर आरोपी पड़ोसी दीपू उधार के रुपये देने की कहकर मेरे भाई दीपक शर्मा को अपने घर बुलाकर ले गया. मैं और मेरी मां भी दीपू और दीपक शर्मा के पीछे चल दिए. क्योंकि, कुछ दिन पहले ही लेन-देन को लेकर दीपक व दीपू में कहासुनी हो गई थी. आरोपी दीपू ने अपने घर में घुसते ही मेरे भाई दीपक को धक्का दिया. जिस पर आरोपी उर्फ कृष्ण कुमार ने दीपक शर्मा को पकड़ लिया. इसके बाद दीपू ने पेंट से असलाह निकाल कर दीपक शर्मा के सीने में गोली मार दी. धमकी देकर दोनों भाई मौके से भाग गए. गंभीर हालत में भाई दीपक शर्मा को इमरजेंसी लेकर आए. जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया.

निशानदेही पर रिवाल्वर की थी बरामद

एडीजीसी नत्थू सिंह धाकरे ने बताया कि जगदीशपुरा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू की. पुलिस ने 16 अक्तूबर 2019 को आरोपी दीपू और उसके भाई केके को गिरफ्तार किया. दोनों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त रिवाल्वर व कारतूस बरामद की थी. जिस पर आरोपी दीपू के विरुद्ध आर्म्स ऐक्ट का भी मुकदमा दर्ज हुआ था. इस मामले में विवेचक ने 30 अक्तूबर 2019 को आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया.


सबूत और गवाही से मिली सजा

एडीजीसी नत्थू सिंह धाकरे ने बताया कि इस मामले में वादी, विवेचक, डॉक्टर, प्रत्यक्षदर्शी समेत नौ गवाह पेश किए गए. सबूत और गवाही के आधार पर सुनवाई में तर्क दिए कि वादी व उसकी मां के सामने आरोपियों ने युवक की निर्मम हत्या की थी. इसके साथ ही उन्हें भी धमकाया था. इसलिए, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. जिस पर अपर जिला जज महेंद्र कुमार ने दोनों सगे भाई आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माना लगाया है.

ये भी पढे़ंः CM योगी बोले- पहले की तरह मिलता रहेगा LPG और पेट्रोल; अफवाहों पर न दें ध्यान

ये भी पढ़ेंः पुलिस विभाग में कम्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 2025, ओवर ऐज अभ्यर्थियों की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब-तलब

TAGGED:

ALLAHABAD HIGH COURT
AMITABH THAKUR WIFE NUTAN THAKUR
NUTAN THAKUR GRANTED BAIL
नूतन ठाकुर
ALLAHABAD HIGH COURT ORDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.