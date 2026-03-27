ETV Bharat / state

अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत मंजूर, Allahabad High Court ने दिया आदेश

आगरा में अपर जिला जज महेंद्र कुमार ने हत्या के दोषी दो भाईयों को आजीवन कारावास और 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. एडीजीसी नत्थू सिंह धाकरे ने बताया कि बिचपुरी निवासी लक्ष्मण शर्मा ने जगदीशपुरा थाना में तहरीर दी थी. जिसमें वादी लक्ष्मण शर्मा ने पुलिस को बताया था कि 10 अक्तूबर 2019 की दोपहर आरोपी पड़ोसी दीपू उधार के रुपये देने की कहकर मेरे भाई दीपक शर्मा को अपने घर बुलाकर ले गया. मैं और मेरी मां भी दीपू और दीपक शर्मा के पीछे चल दिए. क्योंकि, कुछ दिन पहले ही लेन-देन को लेकर दीपक व दीपू में कहासुनी हो गई थी. आरोपी दीपू ने अपने घर में घुसते ही मेरे भाई दीपक को धक्का दिया. जिस पर आरोपी उर्फ कृष्ण कुमार ने दीपक शर्मा को पकड़ लिया. इसके बाद दीपू ने पेंट से असलाह निकाल कर दीपक शर्मा के सीने में गोली मार दी. धमकी देकर दोनों भाई मौके से भाग गए. गंभीर हालत में भाई दीपक शर्मा को इमरजेंसी लेकर आए. जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया.



निशानदेही पर रिवाल्वर की थी बरामद



एडीजीसी नत्थू सिंह धाकरे ने बताया कि जगदीशपुरा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू की. पुलिस ने 16 अक्तूबर 2019 को आरोपी दीपू और उसके भाई केके को गिरफ्तार किया. दोनों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त रिवाल्वर व कारतूस बरामद की थी. जिस पर आरोपी दीपू के विरुद्ध आर्म्स ऐक्ट का भी मुकदमा दर्ज हुआ था. इस मामले में विवेचक ने 30 अक्तूबर 2019 को आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया.





सबूत और गवाही से मिली सजा



एडीजीसी नत्थू सिंह धाकरे ने बताया कि इस मामले में वादी, विवेचक, डॉक्टर, प्रत्यक्षदर्शी समेत नौ गवाह पेश किए गए. सबूत और गवाही के आधार पर सुनवाई में तर्क दिए कि वादी व उसकी मां के सामने आरोपियों ने युवक की निर्मम हत्या की थी. इसके साथ ही उन्हें भी धमकाया था. इसलिए, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. जिस पर अपर जिला जज महेंद्र कुमार ने दोनों सगे भाई आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माना लगाया है.





ये भी पढे़ंः CM योगी बोले- पहले की तरह मिलता रहेगा LPG और पेट्रोल; अफवाहों पर न दें ध्यान

ये भी पढ़ेंः पुलिस विभाग में कम्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 2025, ओवर ऐज अभ्यर्थियों की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब-तलब