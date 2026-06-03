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कभी सब्जी में पानी मिलाकर किया गुजारा, 6 साल तक लगाए कोर्ट के चक्कर, अब UPSC क्लियर कर बने अधिकारी

पानीपत: पानीपत के अमित टूरन ने यह साबित कर दिया कि हालात चाहे कितना भी कठिन क्यों न हों... यदि लक्ष्य तय है और मेहनत ईमानदार हो तो सफलता जरूर मिलती है. आर्थिक तंगी, असफलताओं और छह साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अमित ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के संशोधित परिणाम में ऑल इंडिया 272वीं रैंक हासिल कर अपने सपने को साकार किया है.

दरअसल, अमित साल 2019 की केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) परीक्षा में शामिल हुए थे. अब वो असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर तैनात होंगे. साल 2019 में यूपीएससी की ओर से आयोजित सीएपीएफ परीक्षा में अमित सहित कई स्टूडेंट्स ने रिटेन एग्जाम और इंटरव्यू के सभी चरण क्लियर कर लिए थे. हालांकि लास्ट टाइम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सर्टिफिकेट पर साइन को लेकर पेंच फंस गया था.

पानीपत के अमित ने UPSC में हासिल की 272वीं रैंक (ETV Bharat)

बचपन से था देश सेवा का सपना: पानीपत के साधारण परिवार से आने वाले अमित टूरन का सपना बचपन से ही प्रशासनिक सेवा में जाकर देश की सेवा करना था. अपनी सफलता को लेकर अमित कहते हैं कि, "सीमित संसाधनों के बावजूद मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद वर्ष 2017 से उन्होंने UPSC परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी."

पहले ही प्रयास में पहुंचे इंटरव्यू तक:अमित ने बताया कि, "साल 2019 में मैंने पहली बार UPSC परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में इंटरव्यू तक पहुंच गया. हालांकि अंतिम चयन से पहले एक तकनीकी विवाद ने मेरे सपनों पर विराम लगा दिया. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) प्रमाण पत्र को लेकर उत्पन्न विवाद के कारण उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई. दरअसल, हरियाणा में EWS प्रमाण पत्र सामान्य रूप से नायब तहसीलदार द्वारा जारी किए जाते थे, जबकि UPSC केवल तहसीलदार स्तर के हस्ताक्षर वाले प्रमाण पत्र को मान्यता दे रहा था. इसी वजह से अमित सहित कई योग्य उम्मीदवार चयन सूची से बाहर हो गए. इसके बाद मैंने कोर्ट का रूख किया"

छह साल तक नहीं मानी हार: अमित ने आगे कहा कि, "करीब छह वर्षों तक चले कानूनी संघर्ष के दौरान मैंने धैर्य नहीं खोया. आखिरकार अदालत से न्याय मिलने के बाद UPSC के संशोधित परिणाम में मेरी 272वीं रैंक घोषित हुई."

नौकरी के साथ जारी रखी तैयारी: कानूनी प्रक्रिया के दौरान अमित ने हरियाणा सरकार में विभिन्न पदों पर सेवाएं भी दीं. उन्होंने हरियाणा भवन और पंचकूला में कार्य किया, लेकिन प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना कभी नहीं छोड़ा. नौकरी के साथ-साथ उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी और लगातार प्रयास करते रहे.