अमित शर्मा बने उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष, डॉ. नीरजा माधव उपाध्यक्ष
अन्य लोगों को भी नई कार्यकारिणी में शामिल किया गया
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 6:03 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अमित शर्मा को नियुक्त किया है. जबकि वाराणसी की डॉ. नीरजा माधव को कार्यकारी उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इस आशय का आदेश प्रमुख सचिव मनीष चौहान ने जारी कर दिया है.
प्रमुख सचिव के स्तर से जारी आदेश के मुताबिक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के अलावा अन्य लोगों को भी नई कार्यकारिणी में शामिल किया गया है. इनमें देवरिया के अमित कुमार मल्ल, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के डॉ. लहरी राम मीणा और प्रयागराज के डॉ. विनय प्रताप सिंह को संस्थान का सदस्य नामित किया गया है.
प्रमुख सचिव के मुताबिक, सभी नामांकन कार्यभार ग्रहण करने के बजाय नामांकन की तिथि से एक वर्ष के लिए प्रभावी होंगे. आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार इन नामांकनों को कभी भी निरस्त कर सकती है. नई कार्यकारिणी से प्रदेश में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार, साहित्यिक गतिविधियों तथा भाषा संबंधी कार्यों को संस्थागत स्तर पर गति देने की उम्मीद है.
अमित कुमार मल्ल पिछले 43 वर्षों से लेखन के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अब तक उनकी 14 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं. उनकी साहित्यिक रचनाओं का तीन भाषाओं में अनुवाद भी किया जा चुका है. उनकी पुस्तकों पर कई समीक्षा पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं. साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें विभिन्न प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया गया है. मूल रूप से देवरिया के महेन गांव के निवासी अमित कुमार मल्ल वर्तमान में लखनऊ में रह रहे हैं.
यह भी पढ़ें: संभल में परिसीमन पर अखिलेश का हमला; बोले-भाजपा की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल