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अमित शर्मा बने उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष, डॉ. नीरजा माधव उपाध्यक्ष

उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अमित शर्मा को नियुक्त किया है. जबकि वाराणसी की डॉ. नीरजा माधव को कार्यकारी उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इस आशय का आदेश प्रमुख सचिव मनीष चौहान ने जारी कर दिया है.

प्रमुख सचिव के स्तर से जारी आदेश के मुताबिक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के अलावा अन्य लोगों को भी नई कार्यकारिणी में शामिल किया गया है. इनमें देवरिया के अमित कुमार मल्ल, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के डॉ. लहरी राम मीणा और प्रयागराज के डॉ. विनय प्रताप सिंह को संस्थान का सदस्य नामित किया गया है.