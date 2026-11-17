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पीएम मोदी के जाते ही बिहार आएंगे अमित शाह, ताबड़तोड़ दौरा के क्या हैं मायने?

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में विकास कार्यों को रफ्तार देने और बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू करने को लेकर सरकार ने बड़ी तैयारी की है. इसी कड़ी में 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं. पीएम मोदी के दौरे के ठीक बाद 11 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार आएंगे. दोनों शीर्ष नेताओं के ताबड़तोड़ दौरों को लेकर राज्य में सियासी और प्रशासनिक सरगर्मी तेज हो गई है.

21 नवंबर को पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार आ रहे हैं और वैशाली जिले के राजापाकर प्रखंड स्थित जाफरपट्टी औद्योगिक क्षेत्र में उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है. इस दौरान पीएम मोदी कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर छह लेन गंगा पुल (नीतीश सेतु) का उद्घाटन करेंगे. इसके साथ ही वे कई अन्य विकास कार्यों से जुड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे. कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री जाफरपट्टी मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे. एनडीए सरकार के एक साल पूरे होने पर खास दौरा प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा बिहार में एनडीए सरकार के कार्यकाल के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है. बिहार में एनडीए सरकार और बीजेपी के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यकाल का एक साल पूरा हो रहा है. ऐसे में सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच रखने की तैयारी में है. पीएम मोदी की जनसभा के जरिए एनडीए अपने विकास मॉडल और एक साल के कामकाज का संदेश देगी. 11 दिसंबर को अमित शाह का दौरा