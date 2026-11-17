पीएम मोदी के जाते ही बिहार आएंगे अमित शाह, ताबड़तोड़ दौरा के क्या हैं मायने?
Amit Shah Visit Bihar: 21 नवंबर को पीएम मोदी के दौरे के ठीक बाद 11 दिसंबर को अमित शाह भी बिहार आएंगे, जानिये क्यों? रिपोर्ट-अविनाश
Published : November 17, 2026 at 3:23 PM IST
पटना: बिहार में विकास कार्यों को रफ्तार देने और बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू करने को लेकर सरकार ने बड़ी तैयारी की है. इसी कड़ी में 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं. पीएम मोदी के दौरे के ठीक बाद 11 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार आएंगे. दोनों शीर्ष नेताओं के ताबड़तोड़ दौरों को लेकर राज्य में सियासी और प्रशासनिक सरगर्मी तेज हो गई है.
21 नवंबर को पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार आ रहे हैं और वैशाली जिले के राजापाकर प्रखंड स्थित जाफरपट्टी औद्योगिक क्षेत्र में उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है. इस दौरान पीएम मोदी कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर छह लेन गंगा पुल (नीतीश सेतु) का उद्घाटन करेंगे. इसके साथ ही वे कई अन्य विकास कार्यों से जुड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे. कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री जाफरपट्टी मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे.
एनडीए सरकार के एक साल पूरे होने पर खास दौरा
प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा बिहार में एनडीए सरकार के कार्यकाल के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है. बिहार में एनडीए सरकार और बीजेपी के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यकाल का एक साल पूरा हो रहा है. ऐसे में सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच रखने की तैयारी में है. पीएम मोदी की जनसभा के जरिए एनडीए अपने विकास मॉडल और एक साल के कामकाज का संदेश देगी.
एनडीए सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 21 नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जिन्हें लाखों लोग सुनते हैं। बिहार आगमन पर प्रधानमंत्री जी कई विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करने के साथ 'नीतीश सेतु' को जनता को समर्पित करेंगे। एनडीए के सभी पांचों दल मिलकर इस कार्यक्रम को और भव्य बनाने की तैयारियों में जुटे हैं। - माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री @sanjay_saraogi जी— BJP Bihar (@BJP4Bihar) November 17, 2026
11 दिसंबर को अमित शाह का दौरा
पीएम मोदी के दौरे के बाद 11 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आएंगे. केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा बिहार में पांच नई चीनी मिलों की शुरुआत की जाएगी, जिसकी जानकारी गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान ने दी है. विपक्ष लगातार बंद पड़ी चीनी मिलों को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है. इस पर गन्ना उद्योग मंत्री ने दावा किया है कि सरकार गन्ना किसानों और उद्योग के लिए लगातार काम कर रही है.
"मुख्यमंत्री ने 2026 में पांच चीनी मिल शुरू करने की घोषणा की थी, जिसकी शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं. केंद्रीय गृह मंत्री के हाथों इसकी शुरुआत होगी." -संजय पासवान, गन्ना उद्योग मंत्री, बिहार
40 गन्ना विकास रथ को दिखाई गई हरी झंडी
संजय पासवान ने इसकी जानकारी एक कार्यक्रम में दी. मंगलवार को गन्ना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, दोनों उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव तथा गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान ने 40 गन्ना विकास रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान ने बताया कि इस रथ के माध्यम से किसानों तक सरकार की योजनाओं और खेती से जुड़ी जानकारियां पहुंचाई जाएंगी.
आज माननीय मुख्यमंत्री श्री @samrat4bjp जी ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद सभागार से बिहार के सभी जिलों के किसानों की समृद्धि और गन्ना खेती के विस्तार के लिए "गन्ना विकास रथ-2026" को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। NDA सरकार की इस पहल से आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं की जानकारी अब हर किसान तक पहुँच सकेगी। इस अवसर पर माननीय उपमुख्यमंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी एवं श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव जी, माननीय गन्ना उद्योग विभाग मंत्री श्री संजय कुमार पासवान जी सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। #GannaVikasRath2026 #SamriddhBihar #ViksitBharat— BJP Bihar (@BJP4Bihar) November 17, 2026
संजय पासवान ने बताया कि, गांव-गांव जाकर नुक्कड़ नाटक के जरिए किसानों को उन्नत बीज, आधुनिक तकनीक और सरकारी सब्सिडी के बारे में जागरूक किया जाएगा. फिलहाल राज्य में 10 चीनी मिलें चालू हैं. वहीं, बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से शुरू करने और नई चीनी मिलों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है. इसी क्रम में 11 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आएंगे और पांच चीनी मिलों को लेकर बड़ी पहल की जाएगी.
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