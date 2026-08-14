ETV Bharat / state

अमित शाह कल रात पहुंचेंगे उदयपुर, सीएम भजनलाल करेंगे अगवानी, सुरक्षा के चलते ये इलाके हुए नो फ्लाई जोन

अमित शाह के दौरे को देखते हुए एयरपोर्ट से लेकर उनके ठहरने और आवागमन वाले मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था को चाकचौबंद किया गया है.

CM Bhajanlal and Home Minister Amit Shah
सीएम भजनलाल और गृह मंत्री अमित शाह (फाइल फोटो) (Source - Bhajanlal Sharma/x account)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 14, 2026 at 11:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उदयपुर: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार रात दो दिवसीय प्रवास पर उदयपुर पहुंचेंगे. उनके दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर ली है. शाह 15 अगस्त की रात करीब 9 बजे विशेष विमान से महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक पहुंचेंगे. यहां उनकी अगवानी सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे.

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अमित शाह 16 अगस्त की सुबह उदयपुर से निम्बाहेड़ा के लिए रवाना होंगे. वहां जेके सर्किल पर पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की विशाल प्रतिमा का अनावरण करेंगे. कार्यक्रम पूरा होने के बाद वे दोपहर में हेलीकॉप्टर से उदयपुर लौटेंगे. इसके बाद विशेष विमान से जयपुर के लिए रवाना होंगे. केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर डबोक एयरपोर्ट, उदयपुर सर्किट हाउस और सुखाड़िया सर्कल स्थित उदय किरण अधिकारी विश्राम गृह के आसपास के क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित किया है. जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट गौरव अग्रवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है.

पढ़ें: अमित शाह की मौजूदगी में नर्मदा परियोजना पर 4 राज्यों में सहमति, विस्थापन और मुआवजे का दशकों पुराना विवाद सुलझा

उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई: आदेश के अनुसार 15 अगस्त शाम 5 बजे से 16 अगस्त दोपहर 2 बजे तक इन क्षेत्रों में ड्रोन, यूएवी, हॉट एयर बैलून सहित किसी भी प्रकार के उड़ने वाले उपकरण के संचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. शाह के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने एयरपोर्ट से लेकर उनके ठहरने और आवागमन वाले मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया है.

पढ़ें: अमित शाह के अलवर दौरे से पहले भूपेन्द्र यादव ने किया निरीक्षण, अलवर को करोड़ों की सौगात तय

मुख्यमंत्री भजनलाल करेंगे ​अगवानी: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दो दिवसीय प्रवास पर शनिवार को उदयपुर आएंगे. जारी कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री शर्मा शनिवार 15 अगस्त को रात 8 बजे महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक पहुंचेंगे. यहां वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगवानी करेंगे. इसके पश्चात सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे. मुख्यमंत्री अगले दिन 16 अगस्त को सुबह 10.45 बजे सर्किट हाउस से प्रस्थान कर डबोक एयरपोर्ट जाएंगे. वहां से हेलीकाॅप्टर द्वारा निम्बाहेड़ा पहुंच कर विविध कार्यक्रमों में भाग लेंगे. मुख्यमंत्री शर्मा दोपहर 1.50 बजे डबोक एयरपोर्ट आकर विमान द्वारा जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे.

TAGGED:

CM BHAJANLAL WILL RECEIVE SHAH
NO FLYING ZONE DUE TO SECURITY
वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण
AMIT SHAH VISIT UDAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.