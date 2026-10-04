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भोपाल एग्जीबिशन में गुना के गुलाबों का जलवा, महक के दीवाने हुए अमित शाह, लाखों में कमाई

गुना का हाईटेक गुलाब मॉडल बना भोपाल में आकर्षण का केंद्र ( ETV Bharat )

गुना: मध्य प्रदेश का गुना जिला गुलाबों की खेती के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी आज जाना जा रहा है. जिसमें 50 एकड़ से अधिक की जमीनों पर पॉली हाउस के माध्यम से गुलाबों की खेती की जा रही है. यहां किसान लाखों रुपए की आमदनी अर्जित कर रहा है. बता दें कि, भारत सरकार के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को भोपाल के भेल दशहरा मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की प्रदर्शनी को देखा. प्रदर्शनी में गुना जिले के पॉलीहाउस में उत्पादित विभिन्न रंगों के गुलाब विशेष आकर्षण का केंद्र रहे.