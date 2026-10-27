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1 नवंबर को चंडीगढ़ दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, चंडीगढ़ पुलिस के 60वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल

Amit Shah visit to Chandigarh ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: 1 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ के दौरे पर रहेंगे. यहां वो चंडीगढ़ पुलिस के 60वें स्थापना दिवस यानी रेजिंग-डे के कार्यक्रम में शामिल होंगे. करीब 5 घंटे अमित शाह चंडीगढ़ में रहेंगे. इस दौरान वो सेक्टर-17 के तिरंगा पार्क में आयोजित समारोह में भव्य परेड की सलामी लेंगे. उनके दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. अमित शाह सुबह 1 नवंबर की सुबह 7 बजे चंडीगढ़ पहुंचेंगे और 11:45 बजे वापस रवाना हो जाएंगे.

अमित शाह का चंडीगढ़ दौरा: कार्यक्रम स्थल पर मंच निर्माण, साफ-सफाई, बिजली, बैठने की व्यवस्था और आगंतुकों के प्रवेश व निकास के इंतजाम किए जा रहे हैं. कार्यक्रम के लिए फूलों और मंच की सजावट पर करीब 14.60 लाख रुपए खर्च होंगे. सुरक्षा एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं. अधिकारियों के बीच सुरक्षा, ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था को लेकर समन्वय किया जा रहा है.