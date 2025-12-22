सिंधिया के शहर में रातों रात चमत्कार, अमित शाह के पैर पड़ने से पहले हो गया बड़ा काम
ग्वालियर में बदहाल सड़कों की रातों रात बदली काया, जहां जहां गृह मंत्री अमित शाह के पड़ेंगे पैर वहां वहां की सड़कें हुईं चकाचक.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 22, 2025 at 9:40 PM IST
ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर की सड़कों की चर्चा पूरे भारत में रही है. यहां की बदहाल सड़कों से जनता तो क्या शिकायत सुनने वाले भी परेशान हो चुके हैं. लेकिन रातों रात ग्वालियर की 2 सड़कें बनकर तैयार हो गई हैं. क्योंकि इन्हीं रास्तों से केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह गुजरने वाले हैं.
जिस राह से गुजरेंगे शाह वो रोड बनकर तैयार
ग्वालियर की बदहाल सड़कों ने प्रशासन की जमकर फजीहत कराई है. कई बार मंत्री सांसद के दखल के बाद भी शहर की ज्यादातर सड़कें दुरुस्त नहीं हो सकी हैं, लेकिन इसके उलट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे से ठीक पहले ग्वालियर के सूर्य नमस्कार तिराहे से आकाशवाणी चौराहे तक का मुख्य मार्ग दिन रात मशीन के जरिए डामर बेस्ड रोड तैयार की जा रही है. यह वह रास्ता है जो तकरीबन हर बड़े कार्यक्रम या वीआईपी मूवमेंट के दौरान उपयोग होता ही है. अटल बिहारी का पैतृक निवास इसी रोड पर स्थित है. अगर अमित शाह श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो इसी रोड से होकर गुजरेंगे.
लोग हैरान, बोले- हर महीने आएं तो बाकी रोड भी बन जाए
इस रोड को बनता देख आम जन भी हैरान हैं. कृषि विश्वविद्यालय के पास से गुजर रहे राहगीर का कहना था कि, "वह पास ही में रहते हैं, लेकिन इतने समय से खराब शहर की सड़कों पर किसी का ध्यान नहीं है. पिछले 2 दिनों से कृषि विश्वविद्यालय की रोड बन रही है. क्योंकि मंत्री अमित शाह आ रहे हैं. उनके लिए ये सड़के बन रही है. ऐसे में निवेदन करेंगे कि "वे हर महीने आएं, कम से कम एक बार ग्वालियर आया करें. इस बहाने कम से कम ग्वालियर शहर की सड़कें दुरस्त होती रहेंगी."
प्रभारी मंत्री ने किए सर्वे, सिंधिया ने लगाई थी क्लास
पहले प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट स्कूटर पर बैठ सड़कों के हालात देखने दौड़े फिर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाकायदा जिला कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की क्लास लगाई. सर्वे में पता चला था कि 280 सड़कें शहर में बदहाल हैं. केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने टारगेट भी दिया कि कुछ सड़कें नवंबर अंत तक और बची हुई रोड फरवरी 2026 तक दुरुस्त हो जाएंगी, लेकिन इक्का दुक्का सड़कों को छोड़कर सभी ज्यों की त्यों बनी हुई हैं.
विपक्ष ने भी जमकर उठाया था सड़कों का मुद्दा
इस सब के बीच कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी. विपक्षी विधायकों ने खराब सड़कों को लेकर प्रदर्शन किया था और रैलियां भी निकाली थी. सितंबर में तो बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए थे. कांग्रेस कार्यालय जंग के मैदान में तब्दील हो गया था. ग्वालियर की सड़कों के गड्ढे इस कदर पूरे देश में चर्चा में आए की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक ने सोशल मीडिया पर इनको लेकर पोस्ट शेयर किए थे. ग्वालियर के कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने भी कहा था कि, "ग्वालियर की सड़कों के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास बजट नहीं लेकिन जिन प्रोजेक्ट्स की अभी जरूरत नहीं उन पर पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है."
प्रभारी मंत्री बोले- सारी सड़कें होंगी दुरुस्त
अब जब बदहाल सड़कों में शामिल ग्वालियर की कृषि यूनिवर्सिटी की रोड अमित शाह के दौरे से ठीक 3 दिन पहले बनकर तैयार हो रही है, तो हर कोई अचंभित है. हालांकि, इस मामले पर जब ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, "सारी सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा. कल ही हमारे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के रोड परिवहन मंत्री से मुलाकात की है और इस विषय पर तेजी लाने को लेकर चर्चा की है."