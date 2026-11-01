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चंडीगढ़ में अमित शाह का राहुल गांधी पर निशाना, बोले- "मॉक पार्लियामेंट में ही प्रधानमंत्री बनते रहिए"

चंडीगढ़ में अमित शाह का राहुल गांधी पर निशाना ( ETV Bharat )

AMIT SHAH ON RAHUL GANDHI : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में आयोजित जनसभा में कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने राहुल गांधी की मॉक पार्लियामेंट को लेकर तंज कसते हुए कहा कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री बनना है तो पूरी जिंदगी मॉक पार्लियामेंट में ही बने रहें, क्योंकि जनता के बीच उनका नंबर कभी नहीं आने वाला. शाह ने 1984 के सिख विरोधी दंगों, दिल्ली में कांग्रेस की रैली और संसद में विपक्ष के रवैये को लेकर भी कांग्रेस को घेरा.

पंजाब में एनडीए की सरकार : एक नवंबर को चंडीगढ़ और हरियाणा के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शाह ने पंजाब की राजनीति पर भी बात की. उन्होंने कहा कि पंजाब में चुनाव आने वाले हैं और वहां एनडीए की मजबूत सरकार बनानी है. उन्होंने सभा में मौजूद लोगों से पंजाब में एनडीए की जीत के लिए संकल्प लेने की अपील की.