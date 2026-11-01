चंडीगढ़ में अमित शाह का राहुल गांधी पर निशाना, बोले- "मॉक पार्लियामेंट में ही प्रधानमंत्री बनते रहिए"
AMIT SHAH ON RAHUL GANDHI : चंडीगढ़ पहुंचे अमित शाह ने राहुल गांधी पर कहा कि मॉक पार्लियामेंट में ही प्रधानमंत्री बनते रहिए.
Published : November 1, 2026 at 5:18 PM IST
AMIT SHAH ON RAHUL GANDHI : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में आयोजित जनसभा में कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने राहुल गांधी की मॉक पार्लियामेंट को लेकर तंज कसते हुए कहा कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री बनना है तो पूरी जिंदगी मॉक पार्लियामेंट में ही बने रहें, क्योंकि जनता के बीच उनका नंबर कभी नहीं आने वाला. शाह ने 1984 के सिख विरोधी दंगों, दिल्ली में कांग्रेस की रैली और संसद में विपक्ष के रवैये को लेकर भी कांग्रेस को घेरा.
पंजाब में एनडीए की सरकार : एक नवंबर को चंडीगढ़ और हरियाणा के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शाह ने पंजाब की राजनीति पर भी बात की. उन्होंने कहा कि पंजाब में चुनाव आने वाले हैं और वहां एनडीए की मजबूत सरकार बनानी है. उन्होंने सभा में मौजूद लोगों से पंजाब में एनडीए की जीत के लिए संकल्प लेने की अपील की.
1984 के दंगों को लेकर कांग्रेस पर हमला : अमित शाह ने 1984 के सिख विरोधी दंगों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि उस दौरान हजारों सिखों की हत्या की गई और कई लोगों को जिंदा जला दिया गया. शाह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बयान 'जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है' का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने दंगों से जुड़े मामलों को दोबारा खुलवाया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की. शाह के मुताबिक, दंगा पीड़ित परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी दी गई. राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 1984 के दंगों की बरसी के दिन दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम आयोजित करना पीड़ित परिवारों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है. शाह ने राहुल गांधी की 'मोहब्बत की दुकान' वाली टिप्पणी पर भी तंज कसते हुए कहा कि इस तरह के फैसलों से नफरत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा.
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मॉक पार्लियामेंट को लेकर राहुल गांधी पर तंज : शाह ने राहुल गांधी की प्रधानमंत्री बनने की इच्छा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि तीन चुनावों में हार के बाद उन्होंने मॉक पार्लियामेंट का नया रास्ता निकाला है. उन्होंने कहा कि "अगर प्रधानमंत्री बनना ही है तो पूरी जिंदगी मॉक पार्लियामेंट में ही बने रहिए, जनता के बीच आपका नंबर कभी नहीं आने वाला."
दिल्ली के कारोबार का भी उठाया मुद्दा : गृह मंत्री ने दिल्ली में दिवाली के दौरान होने वाले कारोबार का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि व्यापारियों ने कांग्रेस से रैली दिवाली के बाद करने की अपील की थी. उनका कहना था कि त्योहार के दौरान दिल्ली में करीब 25 हजार करोड़ रुपये का कारोबार होता है और रैली के कारण व्यापार प्रभावित हो सकता है. शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने व्यापारियों की बात नहीं मानी. उन्होंने दिल्ली में पिछले तीन चुनावों में कांग्रेस को मिली हार का भी जिक्र किया और कहा कि आने वाले समय में भी पार्टी की स्थिति नहीं बदलेगी.
2029 तक देश को नशामुक्त करने का लक्ष्य : अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य 31 दिसंबर 2029 तक पंजाब समेत पूरे देश को नशामुक्त बनाना है. उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस की नशे के खिलाफ कार्रवाई की भी सराहना की और कहा कि इस दिशा में अभियान को और मजबूत किया जाएगा.
चंडीगढ़ को 258 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात : शाह ने चंडीगढ़ के लिए करीब 258 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास की जानकारी दी. इनमें रायपुर कलां में 68 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला सीटीयू का अंतरराज्यीय बस डिपो और पुलिस कर्मचारियों के लिए 192 टाइप-3 आवास शामिल हैं. उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से शहर के बुनियादी ढांचे और पुलिस कर्मचारियों की सुविधाओं में सुधार होगा.
चंडीगढ़ की तीन पुरानी समस्याओं के समाधान का भरोसा : अमित शाह ने चंडीगढ़ के लोगों को दिवाली की सौगात देते हुए शहर की तीन पुरानी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया. उन्होंने कहा कि ये समस्याएं पिछले 30 से 40 साल से बनी हुई हैं. शाह के मुताबिक, प्रशासक गुलाब चंद कटारिया एक सप्ताह के भीतर इन तीनों समस्याओं के समाधान को लेकर घोषणा करेंगे. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार चंडीगढ़ को देश का नंबर-1 प्रशासनिक शहर बनाने की दिशा में काम करेगी.
सेक्टर-31 पुलिस स्टेशन को मिला सर्वश्रेष्ठ थाने का सम्मान : चंडीगढ़ पुलिस के 60वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान अमित शाह ने सेक्टर-31 पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन की ट्रॉफी से सम्मानित किया. थाना प्रभारी हरिओम शर्मा ने गृह मंत्री से यह ट्रॉफी प्राप्त की. यह सम्मान पुलिस स्टेशन के कामकाज और बेहतर प्रदर्शन के लिए दिया गया.
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